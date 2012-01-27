Архитектор Иосиф Лангбард: Мне дали Гран-при во Франции из-за белорусских работ

В ноябре 1937 года Париж открывал Международную выставку искусств и техники. Награждали лучших. В Советский союз приехал Гран-при с именем уже известного тогда архитектора Иосифа Лангбарда. Позже в письме Пономаренко он напишет: «Меня выделили, в первую очередь, из-за белорусских работ».

Иосиф Лангбард родился не в Беларуси. Его родители никак не планировали, что их сын станет архитектором, заслуженным деятелем искусств и архитектуры БССР, автором одних из самых узнаваемых зданий Беларуси. Его известная минская «троица» — Дом правительства, Дом офицеров и театр оперы и балета — была построена еще до войны. Удивительно, но все они остались целы. Говорят, что горожане часто шутили: мол, своим творчеством архитектор настолько угодил Всевышнему, что тот не позволил разрушить эти величественные здания.

Проект Лангбарда по строительству Дома правительства победил на Всесоюзном конкурсе. Кстати, памятник Ленину — его же идея. В архитектуре здания читается манера Лангбарда. Он не любил горизонтальную форму, называя ее положением спящего либо мертвого. Его проекты вертикальны, живы. Иосиф Григорьевич давал простор своим мыслям. На бумаге он создавал так называемые «архитектурные фантазии». Мало кто знает, что известный архитектор к тому же отлично владел кистью. Планируется, что к юбилею архитектора в Национальном художественном музее пройдет выставка картин Лангбарда.

Здание Театра оперы и балета заложили еще в 1933 году, правда, изначально планировалось, что это будет универсальный объект, где могли бы проходить масштабные постановки. Сцена должна быть такой, чтобы там без труда могли разъезжать авто и запряженные лошадьми экипажи. Планировалось, что в здании будет механизированная сцена и огромный зрительный зал. Однако уже в процессе строительства авторы предложили пересмотреть проект, и площадь театра сократилась почти вдвое.

Дом Красной Армии вырос из бывшего Архиерейского дома. Лангбард использовал старый фундамент и стены. Позже здесь обустроили спортивный зал и открыли первый в Минске бассейн. Все это было до войны. Во время эвакуации в Ярославле Лангбард писал множество писем. В них сквозило: «Я болею за архитектуру Минска и готов, если мне позволят, его поднимать из пепла». В Минск же Лангбард вернулся в составе комиссии, которая занималась реконструкцией города. Под генеральным планом застройки Минска 1946 года стоит и его подпись, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что-то из работ Лангбарда вышло, а что-то так и осталось на чертежах. Например, триумфальная арка могла появиться и в Минске. Среди старых бумаг осталась еще одна важная запись. В 1951 году пришло официальное письмо из Ленинграда, где рекомендовали увековечить память Иосифа Лангбарда в городе, для которого он так много сделал.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник архива научно-технической документации:

К сожалению, обращение осталось без ответа. Хотя Белорусский союз архитекторов обращался в наш Совет министров с просьбой решить этот вопрос. Памятные доски на его зданиях, за исключением театра оперы и балета, не установлены.