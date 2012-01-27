27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

Новости Беларуси. 67 лет назад советские войска освободили нацистский лагерь смерти Освенцим. Там погибло около четырех миллионов человек.

Трагедию Холокоста пережила и Беларусь, где было 260 гетто. В Минске действовал один из крупнейших лагерей в Европе, где находилось более ста тысяч узников.

В этом году день памяти посвящен теме «Дети и холокост». В годы войны уничтожено более 900 тысяч белорусских евреев, из них около четверти — дети. Жертв Холокоста сегодня будут вспоминать по всему миру. В Минске бывшие узники концлагерей встретятся со школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.