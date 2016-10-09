Олег Руммо – о выборе профессии, белорусской хирургии, Минске и патриотизме

Династия врачей Руммо известна не одному поколению минчан. А прославил ее, как никто другой, Олег Олегович Руммо. В 37 лет он стал героем новостных лент, впервые в Беларуси пересадив пациенту печень. И тем самым вывел белорусскую медицину на новый уровень. Но за этим стоит титанический труд талантливого врача.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук:

Я жил в обычном дворе. В обычном провинциальном городе нашей страны. Я постоянно проводил ночи в педиатрическом отделении Слуцкой больницы, поскольку мама там работала и была дежурным врачом. И это все я видел и впитывал, и поскольку у меня не было заоблачных желаний стать летчиком-космонавтом или известным военным, то когда пришло время определяться с выбором профессии, как-то все это случилось само собой и я подал документы в Минский государственный медицинский институт.

Окончил университет с отличием, а позже – ординатуру. И после молодой и перспективный врач устроился в 9-ю клиническую больницу Минска.

И мысль о том, что нужно двигаться вперед, осваивать новые технологии и решиться на самую сложную операцию – трансплантацию печени – не давала покоя молодому специалисту.

Переломным моментом в мировосприятии Руммо стала поездка в Германию. Он выиграл стипендию в благотворительном фонде и попал в клинику профессора Петера Нойхауса. Немецкие доктора выполняли операции, о которых белорусские врачи даже и не мечтали. А причина их превосходства как раз и заключалась в том, что они владели технологиями трансплантации органов.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук:

Я понял, что я многого не знаю, что очень много надо над собой работать, чтобы в мировом масштабе стать конкурентоспособным человеком. И я понял, что та медицина, та хирургия, которая была на тот момент в нашей стране, конечно, недотягивала не только до мировых стандартов, но и до уровня того оборудования, которое в Республике Беларусь на тот момент уже было.

И Олег Руммо решил, что нужно создавать команду единомышленников, с которыми можно рискнуть провести столь сложную операцию. До него было много желающих, многие пытались, но идея так и оставалась лишь идеей.

В 9-ой городской клинической больнице тогда реконструировали операционный блок, все хирургические отделения переехали в другие клиники.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук:

Мы нашла в коридоре небольшое помещение, которое служило палатой пробуждения, как могли переоборудовали и опять же из подручных средств: часть оборудования была, минимальную часть приобрели, а самое необходимое мы взяли в долг у друзей.

Операция длилась 12 часов и завершилась удачно. Успехи трансплантологии позволили пролоббировать создание Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей на базе 9-й клинической больницы. Олег Олегович был награжден Орденом Почета за проведение первой в стране операции по трансплантации печени.

В 2010 году Центр трансплантологии открылся, заработал и возглавил его талантливый врач. В настоящее время в РНПЦ профессора Руммо освоили пересадку почек, печени и поджелудочной железы.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук:

До открытия Центра было выполнено у нас в стране 79 трансплантаций, и вот с 79 мы дошли до цифры 500. За эти 6 лет мы в 5 раз увеличили нашу мощность. Годичная выживаемость наших пациентов в Республике Беларусь после трансплантации печени на сегодняшний день 90%, даже 91%. В странах Европейского союза – 84%, в США – 85%.

Сегодня Республика Беларусь входит по количеству проведения операций в год в топ-20 в мире.

Известный хирург Олег Руммо в звании «Заслуженный врач Беларуси», профессор, не планирует все же останавливаться на достигнутом. Его всегда отличал творческий подход к делу. Олег Олегович теперь оперирует несколько раз в неделю, выбирая самые сложные случаи. Остальное время занимает административная работа.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук:

Хотя можно и радоваться, находясь на тренерской работе, но я буду себя чувствовать уже не так причастным к этому труду, который делает большой коллектив, поэтому хотелось, чтобы здоровье позволило, чтобы была возможность как можно дольше оставаться в роли игрока, а уж потом – тренера.

Олег Руммо трепетно относится к уже давно родному Минску. И какие бы заманчивые предложения не поступали от зарубежных коллег, любовь к родному городу, долг перед своей страной, трудовым коллективом и семьей не дадут сорваться с места. Ведь в настоящее время белорусская трансплантация – бренд белорусской медицины.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук:

За эти неполные 30 лет, которые я живу в Минске, этот город для меня стал родным, я люблю этот город и очень хочу, чтобу у этого города было все хорошо.

Разработки Олега Руммо позволили снизить летальность вдвое и в 1,7 раза число гнойных осложнений при некротизирующем панкреатите, а также усовершенствовать протокол пересадки печени, в два раза сократив сроки послеоперационного лечения. Он – автор более 150 научных работ, восьми патентов на изобретения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Олег Руммо за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, высокие профессиональные показатели, а также личные заслуги в подготовке врачебных кадров неоднократно награждался грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, был награжден Медалью Белорусской православной церкви Святителя Кирилла Туровского 2-й степени. Минск гордится такими жителями.