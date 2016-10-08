Николай Валуев о Дожинках в Сенно: «Все это позволяет людям смотреть открытыми глазами в будущее»

Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Витебской области чествовали в Сенно. Региональный праздник Дожинки прошел с размахом и массой подарков. Их получили не только передовики села, но и жители райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скульптура «Влюбленные» теперь новая достопримечательность в Сенно.

По задумке, здесь у фонтана будут встречаться пары. А там, глядишь, и до ЗАГСа недалеко. Благо новое здание дворца бракосочетаний рядом, его как раз открыли во время Дожинок. Небольшое, но уютное. Евгений и Алеся волнуются. Они первая пара, которая выйдет из нового ЗАГСа в новом статусе.

Евгений и Алеся Тюнис, молодожены:

Праздник очень большой. Много камер, вспышек, эмоции очень сильные. ЗАГС очень красивый. По сравнению с тем, что был – очень красивый.

Ольга Мелешко, начальник отдела ЗАГС Сенненского райисполкома:

Жители нашего города, особенно молодежь, давно мечтали о новом здании ЗАГСа. И вот, как видите, мечты имеют необыкновенное свойство сбываться.

К областному празднику Дожинки Сенно кардинально изменил облик. Ряд зданий отремонтированы, на улицах – глобальное благоустройство.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Еще один подарок жителя Сенненского района – физкультурно-спортивный комплекс, который не узнать после реконструкции. Теперь это современный спортивный объект с площадкой для игровых видов спорта и единоборств, тренажерным и фитнесс залами.

Не дожидаясь официального открытия, в спорткомплексе начали турнир по борьбе «Асилак села». Участники, сплошь любители, жители сельской местности.

Алексей Кулеш, житель Шарковщинского района:

Меня пригласили. Сказали, ты строитель, должен победить всех. Я и поехал. Достойные соперники с каждым нужно побороться.

А бороться было за что. В качестве призов победителям полагались сертификаты на получение бычка, кабанчика и барана.

Хэдлайнером турнира стал знаменитый российский боксер Николай Валуев.

Он награждал призеров. Многократный чемпион мира, а ныне депутат Госдумы, приехал в Сенно в составе делегации Брянской области и везде был нарасхват.

На областные Дожинки в Сенно приехало множество гостей. Из Беларуси, соседних российских областей… Все в один голос заявляют: такой праздник обязательно должен быть.

Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

Вы молодцы: отремонтированная школа, новый дворец бракосочетания, новый стадион с физкультурно-оздоровительным комплексом. Все это позволяет людям смотреть открытыми глазами в будущее.

Ну а основное внимание, как и полагается на Дожинках, труженикам села. Они – виновники торжества, которые сделали все, чтобы хлебный каравай был большим.

Аграрии Витебской области на минувшей жатве собрали 880 тысяч тонн зерна.

Иван Прудников, механизатор:

Эта уборочная была трудной – дожди шли. Я убрал 1400 тонн.

Праздник Дожинки – отличная возможность работникам села отдохнуть, перевести дух. Ведь послезавтра снова на работу. А работы на селе хватает всегда.