Главному управлению по наркоконролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси исполнилось 20 лет

Новости Беларуси. На пути у продавцов «живого товара» и белой смерти. Главному управлению по наркоконролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси 9 октября 20 лет. За два десятилетия борцы с наркотиками изъяли сотни килограммов различного зелья, раскрыли тысячи преступлений и спасли немало тех, кто не получил ядовитую дозу. Каждый год сотрудниками управления перекрываются десятки каналов поставок из-за рубежа, а также деятельность Интернет-магазинов, чья специализация – психотропы.

В борьбе с распространением и употреблением наркотических средств большую роль сыграл 6-ой декрет Президента. Значительных успехов службе удалось добиться и в сфере противодействия торговле людьми. Опыт управления перенимают и другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Михневич, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Появились новые подразделения в этой службе: разведка, специальная разведка, которая занимается в том числе противодействием этого вида преступлений через сеть Интернет. Потому что виртуальный мир остался точно так же уязвим, как и обычные традиционные, классические формы и методы распространения наркотиков. Развиваемся и технически, и сегодня, безусловно, продолжаем это делать. Но самым главным оставалось кадровое звено, наши сотрудники. Те, которые каждый день выполняют эту задачу.