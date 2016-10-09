В роддомах Беларуси успешно внедрен и работает аппаратный скриннинг новорожденных

Новости Беларуси. Диагностика слуха – уже на третьи сутки. В белорусских роддомах успешно внедрен и работает аппаратный скриннинг новорожденных. Наша страна стала первой на пространстве СНГ в этом вопросе.

Диагностику слуха только появившимся на свет белорусам проводят уже на третьи-пятые сутки. Так на раннем этапе удается распознать патологию у детей.

Выявляется она всего лишь у одного процента из числа обследованных. И, как правило, нарушение слуха требуют мгновенного вмешательства, чтобы помочь малышам услышать окружающий мир во всех его звуках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любовь Литвинюк, заведующий отделением новорожденных Брестского областного родильного дома:

У ребенка и слух, и орган развиваются постепенно. А когда ребенок уже полностью созревший, ему 7-10 лет, и наконец-то поняли, что он не слышит, и поэтому, не получая информацию, плохо развивается, тогда уже не помогают эти импланты. Они не дают должного эффекта. Имплантация должна проводится в раннем сроке – до трех лет.