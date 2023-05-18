Началась гроза, а укрытия нет? Напоминаем правила безопасного поведения во время непогоды

Наша природа прекрасна. Но временами ее капризы таят в себе опасность для человека. И одним проявлением ее характера является гроза. В такое время нужно быть максимально осторожным и внимательным, соблюдая простые рекомендации.

Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо знать и соблюдать правила поведения во время грозы. Обычно молния бьет в самую высокую точку, поэтому тех, кого гроза застигла на открытой местности, прячась под деревом, совершают ошибку. Если укрытия нет, лягте на землю или присядьте в сухую яму, пригнув голову.

Избегайте водных объектов, так как вода отличный проводник тока. Удар молнии распространяется по поверхности водоема, поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега. Нельзя купаться и ловить рыбу.

Наталья Наумова:

В грозу автомобилистам следует остановиться, отключить радиоприемник, закрыть окна машины и переждать непогоду. Жителям сельской местности следует закрыть дома окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Отключите радио, телевизор и другие электроприборы. Не стоит в это время топить печь. Если же непогода застала вас на улице в городе, то необходимо укрыться в ближайшем здании, спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения не стоит.

Бывают случаи, когда молния попадает прямо в человека. Явление редкое, но все же навыки оказания первой медицинской помощи могут пригодиться.