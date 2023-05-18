Началась гроза, а укрытия нет? Напоминаем правила безопасного поведения во время непогоды

Наша природа прекрасна. Но временами ее капризы таят в себе опасность для человека. И одним проявлением ее характера является гроза. В такое время нужно быть максимально осторожным и внимательным, соблюдая простые рекомендации.
Наша природа прекрасна. Но временами ее капризы таят в себе опасность для человека. И одним проявлением ее характера является гроза. В такое время нужно быть максимально осторожным и внимательным, соблюдая простые рекомендации.
Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо знать и соблюдать правила поведения во время грозы. Обычно молния бьет в самую высокую точку, поэтому тех, кого гроза застигла на открытой местности, прячась под деревом, совершают ошибку. Если укрытия нет, лягте на землю или присядьте в сухую яму, пригнув голову.
Избегайте водных объектов, так как вода отличный проводник тока. Удар молнии распространяется по поверхности водоема, поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега. Нельзя купаться и ловить рыбу.
Наталья Наумова:
В грозу автомобилистам следует остановиться, отключить радиоприемник, закрыть окна машины и переждать непогоду. Жителям сельской местности следует закрыть дома окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Отключите радио, телевизор и другие электроприборы. Не стоит в это время топить печь. Если же непогода застала вас на улице в городе, то необходимо укрыться в ближайшем здании, спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения не стоит.
Бывают случаи, когда молния попадает прямо в человека. Явление редкое, но все же навыки оказания первой медицинской помощи могут пригодиться.
Евгений Юдаков, врач скорой медицинской помощи подстанции №11, заведующий подстанции:
Человек, который попал под удар молнии, не сможет помочь себе сам, а будут помогать ему уже окружающие. Достаточно редкое явление, но тем не менее оно происходит. Чаще молния попадает не в самого человека, а где-то рядом. Но тем не менее человек поражается электрическим током, разрядом молнии. Что касается травм, то может получить повреждение внутренних органов, в зависимости от того, где разряд зашел в тело человека, где вышел. Поражается центральная нервная система, головной мозг, сердечно-сосудистая система. Может случиться аритмия, в том числе фатальная аритмия, которые могут привести к остановке кровообращения, к сожалению, может случиться сразу летальный исход.
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его дыханием и в случае его нарушения из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед. В случае, если у пострадавшего отсутствуют сознание, пульс, дыхание, кожный покров синюшный, а зрачки расширенные, следует немедленно приступить к восстановлению жизненных функций организма путем проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца.