Олег Корзун провел встречу с коллективом ЖКХ Партизанского района

Совершенствование дорожной инфраструктуры Минска выходит на принципиально новый уровень. Главная цель – избавить мегаполис от пробок и сделать магистрали максимально удобными. Эти и другие актуальные темы обсудили в ходе единого дня информирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун встретился с коллективом ЖКХ Партизанского района. В формате открытого диалога детально рассмотрели ключевые дорожные проекты. Так, реконструкцию моста на площади Независимости планируют завершить уже к концу августа, а движение по нему откроют к 1 сентября. Также сейчас идет активная работа над созданием третьего транспортного кольца и новой развязки в районе улицы Свислочской. На встрече речь шла не только о дорогах. Участники диалога затронули развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта, а также масштабную реконструкцию Минской очистной станции.

Екатерина Радюк, ведущий бухгалтер ЖКХ Партизанского района: Было интересно, познавательно с руководителем такого уровня побеседовать и то, что это была встреча для всего коллектива.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Основная тематика, которая задается на таких встречах, – это предоставление жилья, предоставление общежитий, возможность долевого строительства. Мы к этому стремимся. И, конечно же, те рабочие специальности, которые очень востребованы в Минске, и они очень нужны, я думаю, что и не только в Минске, а в целом по стране, мы стремимся к тому, чтобы людей обеспечить жильем. Конечно же, это общежитие. У нас есть специализированное предприятие, которое предоставляет такую возможность приобретения на период выполнения служебных обязанностей. И, конечно же, долевое строительство.

Отдельно остановились на развитии экологической культуры и благоустройстве Минска. Уже ко Дню города в столице будет ровно 100 зеленых зон отдыха. Эта инициатива – часть масштабной городской программы.