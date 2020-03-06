Макарина-Кибак: «У нас правовое поле для внутреннего туризма есть»

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Што важней і более правільна : фармалізуючы момант – заканадаўства ілі тое, аб чым шаноўны калега гаворыць – сціхійная творчасць мас? Як гэта павінна супадаць, штоб яно было і ў прававом русле, каб гэта было максімальна выгадна для нацыянальнай эканомікі?

Минспорта: «У нас есть проект «Ветліва», который мы хотим сделать конкурентом Booking»

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:

У нас правовое поле для внутреннего туризма есть. Понятно, что надо какие-то небольшие изменения внести. Именно мы говорим о внутреннем туризме. Но сейчас мы говорим о развитии самого туризма. И, может быть, когда более высокотехнологично будет развиваться, мы опять же будем видеть, что надо какие-то внести изменения. А на самом деле, ничто не мешает, инфраструктуру не хватает, может быть, где-то денежных средств для того, чтобы это развивать. Значит, может, пусть частник приходит. То есть объединить усилия, для того чтобы развивать именно туризм в нашей стране. Мне кажет, уже об этом надо говорить.