Минспорта: «У нас есть проект «Ветліва», который мы хотим сделать конкурентом Booking»

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Виталий Грицевич, заместитель директора-начальник отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Даже путешествуя по трассе М1, можно, съехав буквально 15-16 километров, можно увидеть просто замечательные места. Мне сразу приходит на память: мы проезжаем Минскую область, заезжаем на территорию Брестской и видим огромного зубра. А чуть-чуть дальше ты сворачиваешь с развязки, и там деревня Ишкольдь, где прекрасные памятники, церкви. И это всё просто видно прямо с трассы.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Чаму ведаеце толькі Вы? Я ведаю, гисторык, пра цудоўны пра Ішкалдзкі касцёл. Чаму гэтага няма на ўзроўне нейкай нарацыі? І чаму, нават, няма нармальная віртуальнай, скажам так, платформы капьютэрнай, якая была бы брэндам таго ж самага міністэрства спорту і турызма? Каб чалавек проста прыйшоў і паглядзеў.

Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:

Дару свой праект. Ён, дарэчы, не за грошы.

Владимир Цвирко: «Я создал авторский проект – «200 уникальных туристических маршрутов по моей Беларуси»

Виталий Грицевич:

Мы проводим образовательные семинары, в том числе для СМИ, и в том числе для субъектов туристического бизнеса. То есть каждый раз мы разрабатываем какие-то новые маршруты по той или иной области. То есть мы выбираем именно новинки.