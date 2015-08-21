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Около тысячи молодых учителей придут 1 сентября на работу в школы Минской области

21 августа 2015 13:20
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Новости Беларуси. Около тысячи молодых учителей придут 1 сентября на работу в школы Минской области. Уже сегодня некоторые из них участвовали в конференции педагогических работников региона. В Молодечно развернулась дискуссия, как повысить качество образования, исходя из современных требований. Здесь же наградили лучших педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Бачило, директор гимназии №1 Борисова:
Самая главная задача наших учителей – приучить детей к учебному труду, что очень важно сегодня. Знания надо получать в течение всей жизни. Так все быстро и стремительно развивается, что просто не угнаться. Поэтому надо всё время учиться.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:
Хотелось бы пожелать в новом учебном году успехов, хороших учеников. А педагогам новых интересных инициатив, здоровья и с радостью приходить в класс к своим подопечным. 

# общество # Высшее образование в Беларуси # Михаил Журавков

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