Новости Беларуси. Около тысячи молодых учителей придут 1 сентября на работу в школы Минской области. Уже сегодня некоторые из них участвовали в конференции педагогических работников региона. В Молодечно развернулась дискуссия, как повысить качество образования, исходя из современных требований. Здесь же наградили лучших педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Бачило, директор гимназии №1 Борисова:

Самая главная задача наших учителей – приучить детей к учебному труду, что очень важно сегодня. Знания надо получать в течение всей жизни. Так все быстро и стремительно развивается, что просто не угнаться. Поэтому надо всё время учиться.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Хотелось бы пожелать в новом учебном году успехов, хороших учеников. А педагогам новых интересных инициатив, здоровья и с радостью приходить в класс к своим подопечным.