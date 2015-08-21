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ГАИ оштрафовала минчанина, который катал друзей в бассейне, устроенном в кузове пикапа

21 августа 2015 10:49
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция наказала весельчака, который катал друзей по Минску в бассейне, устроенном в кузове пикапа. По видео, размещённом в Интернете, был вычислен владелец авто. 33-летнего водителя вызвали в ГАИ, где на него составили два административных протокола.

За нарушение правил перевозки пассажиров и груза ему предстоит заплатить штраф — почти 1,5 миллиона рублей.

Столичная ГАИ в очередной раз напомнила и предупредила, что шутки на проезжей части неуместны, тем более что такие действия могут привести к серьезным последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Штрафы

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