Около ста семей Минской области в 2019 году переселят из аварийного жилья в новое

Новости Беларуси. 90 семей Борисова в 2019 году обзаведутся новым жильем. И причин тому несколько – состояние их домов, подготовка к областным Дожинкам и реконструкция улицы Гагарина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 90 семей Борисова в 2019 году обзаведутся новым жильем. И причин тому несколько – состояние их домов, подготовка к областным Дожинкам и реконструкция улицы Гагарина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для масштабного переезда в городе планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный дом. А пока отселение организуют в арендные квартиры.