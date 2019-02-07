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Около ста семей Минской области в 2019 году переселят из аварийного жилья в новое

07 февраля 2019 18:57
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Новости Беларуси. 90 семей Борисова в 2019 году обзаведутся новым жильем. И причин тому несколько – состояние их домов, подготовка к областным Дожинкам и реконструкция улицы Гагарина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Около ста семей Минской области в 2019 году переселят из аварийного жилья в новое-1

Для масштабного переезда в городе планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный дом. А пока отселение организуют в арендные квартиры. 

Около ста семей Минской области в 2019 году переселят из аварийного жилья в новое-4

Около ста семей Минской области в 2019 году переселят из аварийного жилья в новое-6

Около ста семей Минской области в 2019 году переселят из аварийного жилья в новое-8

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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