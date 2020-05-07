«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Новости Беларуси. Неожиданный и очень добрый отклик получил материал, снятый нашими корреспондентами в феврале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В специальном репортаже «Больше, чем папа» мы рассказывали историю многодетного отца из Лидского района, который один воспитывает пятерых детей. Она бросила его с четырьмя детьми, а он усыновил пятого и воспитывает всех сам. История отца-одиночки Репортаж получил резонанс, набрал 16 тысяч просмотров и десятки комментариев. Люди стали объединяться, чтобы оказать помощь семье, кто, чем может. И сегодня подарки приехали к адресату.

Трогательный сюжет от Галины Буро.

Стиральная машина и еще десятки коробок: сегодня рабочая машина СТВ выполняет непривычную, но очень важную миссию – транспортирует подарки от благотворителей. История многодетного отца из Лидского района нашла отклик у десятков людей, фирм и общественных организаций. Каждый постарался внести свою лепту в доброе дело.

Александр Майко, менеджер по продажам магазина бытовой техники:

Мы решили подарить им стиральную машину как технику, необходимую в каждой семье.

Отец семейства Александр Запасник говорит: уже стал привыкать, чуть ли не каждый день к нему приезжают гости с подарками. На прошлой неделе привезли пылесос и бытовую химию, теперь игрушки, книги, детскую одежду, постельное белье и сладости.

Старшая Полина мечтала о заколках и резинках – увлекается прическами, а мальчишки попросили принадлежности для рыбалки.

Кирилл Запасник, сын:

Пойду на рыбалку с этими рыбками, буду ловить рыбу. Карп, щука, окунь – что попадается. Если слишком много, то часть замораживаем, а мелкую даем коту.

В специальном репортаже «Больше, чем папа» наш канал рассказывал непростую историю этой семьи: жена бросила Александра и четверых детей. Пятый малыш, Захар, родился уже вне брака, мужчина его усыновил, чтобы ребенок не попал в детдом. Отец работает в совхозе, но на одну зарплату большой семье прожить трудно. Он старается и не жалуется, но Дед Мороз в новогоднюю ночь к ним не приходит.

Анастасия Бояринцева, жительница Гродно:

Мне прямо очень приятно. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто согласился помочь, потому что мы сделали маленькое хорошее дело.

Благодаря людям, которые не смогли пройти мимо чужой беды, но скромно пожелали остаться не назваными, теперь семья Запасник теперь обеспечена всем необходимым, и даже есть абонемент в парк развлечений.

Изюминка дня – портретная фотосессия. Профессиональное оборудование, фоны, свет, вспышки и они в роли супермоделей. Как сказал маленький Захар, это настоящий праздник!

Егор Чупраков, детский фотограф, психолог:

Мне кажется, детские портреты очень важны просто потому, что это способ заякориться в детстве. И когда ребята – ребята прекрасные – вырастут, разъедутся, возможность вернуться в это состояние ребенка, которое нам, взрослым людям, дает энергию для творчества.

Александр Запасник, многодетный отец:

О чем я мечтаю? Чтобы выросли хорошими нормальными людьми, наши свою профессию, сами себя в жизни.