С горящими глазами и любимыми песнями. В Гродно для ветеранов ВОВ устроили парад под окнами дома

Новости Беларуси. В Гродно парад приходит к солдатам Победы прямо под окна. В таком трогательном формате в городе решили поздравить каждого ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный оркестр исполнил легендарные мелодии во дворе дома Валентины Барановой и Семена Подофедова. Воевали они на разных фронтах. Валентину Петровну война застала на утро выпускного бала, она прошла ее связисткой, участвовала в наступательной операции на Берлин. Семен Феофанович был командиром в мотострелковых войсках, прошел фронтовыми дорогами весь Северный Кавказ, участвовал в освобождении городов Украины и Польши.

Сегодня они соседи по подъезду и друзья. 75-ю победную весну встречают с горящими глазами и любимыми песнями. На стульях усидеть не смогли, ведь парад привыкли встречать только стоя. Валентина Баранова, как всегда, на каблуках, несмотря на почтенный возраст. Семену Подофедову и вовсе уже 101 год. Ветеранам вручили подарки и, конечно, юбилейные медали.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

Это необычно, видеть, что столько корреспондентов, столько военнослужащих – генералы, полковники. Это, вы знаете, я все отношу к тому, что это День Победы, 75 лет Победы. И то, что вы пришли сюда, вы отдали честь тем, кто сегодня здесь не присутствует по причине того, что они либо не дожили до Победы, либо ушли из жизни, не дождавшись 75-летия Победы. А я вот дождалась! Я еще загадала, когда мне было 95 лет. И каждый год я отсчитывала. А сейчас уже точно я дожила!

Игорь Демиденко, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:

Их подвиг для нас является примером, примером наших ратных будней, мирного времени. Мы гордимся, что в городе Гродно проживают такие ветераны, с которыми мы можем всегда найти общий язык, разговаривать и воспитывать наше молодое поколение, наших военнослужащих, наших солдат на их примере.