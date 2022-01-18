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Президент Беларуси поздравил народную артистку России Тамару Гвердцители с юбилеем

18 января 2022 08:49
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Новости Беларуси. Ее восхитительное глубокое контральто проникает в самые потайные уголки человеческой души. Юбилей 18 января отмечает Тамара Гвердцители. Президент Беларуси поздравил народную артистку России с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси поздравил народную артистку России Тамару Гвердцители с юбилеем-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Верность любимому делу, большой талант и безграничная преданность профессии снискали вам широкое признание ценителей музыкального искусства и настоящую народную любовь. Вы по праву принадлежите к числу выдающихся артистов, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства.  

Президент Беларуси поздравил народную артистку России Тамару Гвердцители с юбилеем-4

Любимая миллионами певица из древнего грузинского рода с детства занималась музыкой и стала профессионалом еще в юности. Для Тамары Гвердцители песня – это и жизнь, и любовь, и вера. Свои чувства передает через музыку. В ее репертуаре песни на десятке языках: от родного грузинского и русского до иврита и немецкого.  

Артистка часто выступает и в Беларуси. Несколько лет назад ее звезда торжественно зажглась на Площади звезд возле главной площадки «Славянского базара».  

# Праздничные даты # общество # Тамара Гвердцители # Александр Лукашенко # Фотофакт

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