Президент Беларуси поздравил народную артистку России Тамару Гвердцители с юбилеем

Новости Беларуси. Ее восхитительное глубокое контральто проникает в самые потайные уголки человеческой души. Юбилей 18 января отмечает Тамара Гвердцители. Президент Беларуси поздравил народную артистку России с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Верность любимому делу, большой талант и безграничная преданность профессии снискали вам широкое признание ценителей музыкального искусства и настоящую народную любовь. Вы по праву принадлежите к числу выдающихся артистов, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства.

Любимая миллионами певица из древнего грузинского рода с детства занималась музыкой и стала профессионалом еще в юности. Для Тамары Гвердцители песня – это и жизнь, и любовь, и вера. Свои чувства передает через музыку. В ее репертуаре песни на десятке языках: от родного грузинского и русского до иврита и немецкого.