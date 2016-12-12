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Около четырех десятков строений снесли белорусские армейцы с начала года с помощью тротиловых шашек

12 декабря 2016 05:57
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Новости Беларуси. Мирный порох. Белорусские армейцы с начала года с помощью тротиловых шашек снесли около четырех десятков строений. Вся сложность в том, что зачастую специалистам подрывного дела приходится ликвидировать неиспользуемые объекты в городской среде.

На этот раз на воздух взлетели ветхие строения на территории одной из воинских частей. Таким образом, за считанные мгновенья готова строительная площадка для новых проектов. Подобные маневры требуют специальной подготовки, составления схем и точных расчетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Матушко, начальник инженерно-технической службы инженерной бригады:
Сам подрыв происходит электродетонатором и подрывной машинкой. При помощи боевика. Боевик изготавливается из тротиловой шашки, масса которой 75 граммов.

# общество # Армия Беларуси

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