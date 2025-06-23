Около 8 тыс. медленных зарядных станций появятся в Беларуси к 2030 году

Мировые продажи электротранспорта в 2025 году показывают рост почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В нашей стране плюс в показателе реализации составил 240 %. Это втрое больше, чем, например, в России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси созданы условия для доступности электромобилей, есть динамика глобального ускорения – жители не только столицы, но и городов любой точки страны могут и покупают электромобили. Но для такого транспорта нужна зарядная станция, и водители не всегда готовы ждать, когда создадут условия для прихода в их регион специализированных компаний по установке станций. В этой связи национальный оператор запустил государственный портал.

Андрей Котик, заместитель генерального директора по строительству и общим вопросам предприятия «Белоруснефть»:

Государственный портал, где сконцентрирован весь наш 10-летний опыт, знание законодательных баз, аспектов, преференций, льгот, рациональные технические решения, а самое главное – сценарий, по которому любой пользователь с любой компетенцией, с любым образованием может в два клика, не оставаясь в рабочем месте, получить через 4 месяца у себя зарядную станцию. Есть опция получения кредита, есть возможность включения в наше приложение, когда любой водитель может зарядиться в этой локации. У нас в глобальной стране изменения, и наша страна, национальный оператор к этим изменениям готов.

Простые технические решения не требуют больших вложений. По расчетам специалистов, около восьми тысяч медленных зарядных станций появится в Беларуси уже в ближайшие пять лет.