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Около 7,5 тыс. специалистов по всей Беларуси! Узнали о работе коррекционных педагогов

13 июня 2026 14:17
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Народный выбор – это настоящее признание. Тем более если победителем международной премии становится человек, который всю жизнь отдает детям с особенностями развития.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь –  Татьяна Кулеш, руководитель профессионального сообщества коррекционных педагогов Беларуси. 

Около 7,5 тыс. специалистов по всей Беларуси! Узнали о работе коррекционных педагогов-2

Юрий Царев, ведущий:
Татьяна, давайте расскажем для широкого зрителя, что означает вот эта специальность – коррекционный педагог.

Около 7,5 тыс. специалистов по всей Беларуси! Узнали о работе коррекционных педагогов-4

Татьяна Кулеш, руководитель профессионального сообщества коррекционных педагогов Беларуси:
Коррекционные педагоги – это довольно широкое направление работы. Это дефектологи, это сурдопедагоги, это логопеды, это люди, которые работают с детьми с особенностями в развитии, не только по нарушениям речи. Поэтому это довольно широкая специальность, но в первую очередь она приносит благо нашему обществу, потому что они работают с детьми с особенностями развития, помогают справиться им со сложностями и дают такое хорошее направление в жизни. 

Алеся Алехнович, ведущая:   
И сколько специалистов объединяет ваше сообщество? 

Около 7,5 тыс. специалистов по всей Беларуси! Узнали о работе коррекционных педагогов-6

Татьяна Кулеш:
9 лет нашему сообществу, и на сегодняшний день я предполагаю, что у нас порядка 7,5 тысячи специалистов. Это со всех уголков, со всех городов, и маленьких, и больших, нашей республики. И с удовольствием к нам присоединяются из соседних стран специалисты, которые тоже обмениваются опытом.

Подробнее в видео.

# Татьяна Кулеш # Алеся Алехнович # Юрий Царёв

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