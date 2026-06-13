Около 7,5 тыс. специалистов по всей Беларуси! Узнали о работе коррекционных педагогов
Народный выбор – это настоящее признание. Тем более если победителем международной премии становится человек, который всю жизнь отдает детям с особенностями развития.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Кулеш, руководитель профессионального сообщества коррекционных педагогов Беларуси.
Юрий Царев, ведущий:
Татьяна, давайте расскажем для широкого зрителя, что означает вот эта специальность – коррекционный педагог.
Татьяна Кулеш, руководитель профессионального сообщества коррекционных педагогов Беларуси:
Коррекционные педагоги – это довольно широкое направление работы. Это дефектологи, это сурдопедагоги, это логопеды, это люди, которые работают с детьми с особенностями в развитии, не только по нарушениям речи. Поэтому это довольно широкая специальность, но в первую очередь она приносит благо нашему обществу, потому что они работают с детьми с особенностями развития, помогают справиться им со сложностями и дают такое хорошее направление в жизни.
Алеся Алехнович, ведущая:
И сколько специалистов объединяет ваше сообщество?
Татьяна Кулеш:
9 лет нашему сообществу, и на сегодняшний день я предполагаю, что у нас порядка 7,5 тысячи специалистов. Это со всех уголков, со всех городов, и маленьких, и больших, нашей республики. И с удовольствием к нам присоединяются из соседних стран специалисты, которые тоже обмениваются опытом.
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