Около 7,5 тыс. специалистов по всей Беларуси! Узнали о работе коррекционных педагогов

Народный выбор – это настоящее признание. Тем более если победителем международной премии становится человек, который всю жизнь отдает детям с особенностями развития.

Татьяна Кулеш, руководитель профессионального сообщества коррекционных педагогов Беларуси:

Коррекционные педагоги – это довольно широкое направление работы. Это дефектологи, это сурдопедагоги, это логопеды, это люди, которые работают с детьми с особенностями в развитии, не только по нарушениям речи. Поэтому это довольно широкая специальность, но в первую очередь она приносит благо нашему обществу, потому что они работают с детьми с особенностями развития, помогают справиться им со сложностями и дают такое хорошее направление в жизни.

Алеся Алехнович, ведущая:

И сколько специалистов объединяет ваше сообщество?