Национальный олимпийский стадион «Динамо» принимает масштабный фестиваль

Главная спортивная арена Беларуси сегодня, 13 июня, демонстрирует свою многофункциональность. Национальный олимпийский стадион «Динамо» принимает масштабный belbet fest-2026, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поток гостей не иссякает. Огромная спортивная арена легко трансформировалась в грандиозную фестивальную площадку. Любителей активного отдыха встречают в «Загородном клубе». Узнать судьбу предлагают предсказатели в «Мистическом сквере». Прямо у трибун появился настоящий пляж. За хорошее настроение и драйв гостей отвечают популярные блогеры и топовые артисты, которые будут сменять друг друга до позднего вечера.

Мы вообще гости из Смоленска. Второй раз присутствуем на таком фестивале. Первый раз были два года назад. Великолепно, замечательно. Сейчас только зашли, думаю, получим море эмоций.

Ольга Кулик, помощник директора РУП «Белорусские лотереи»:

Проводя фестиваль уже в третий раз, нам захотелось сделать что-то интересное, что-то новое. Предложить гостям альтернативу.

Грандиозный музыкальный марафон завершится красочным фейерверком. Ну а до этого многотысячную арену раскачают главные хедлайнеры масштабного шоу: NILETTO, Ольга Серябкина и всемирно известная нидерландская звезда Ева Симонс. Организаторы обещают мощный живой звук и яркие взрывные спецэффекты.