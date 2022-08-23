Около 70% белорусов хорошо относятся к России. Что думают наши граждане о стране-соседке и санкциях?

Новости Беларуси. Подавляющее большинство белорусов хорошо относятся к Российской Федерации и расценивают межгосударственные отношения наших стран как добрососедские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные обнародовал аналитический центр EcooM по результатам проведенного социсследования.

Участие в нем приняли жители населенных пунктов всех регионов Беларуси разного возраста, пола и профессий. Согласно опросу с названием «Социальное мышление под санкционным режимом», около 70 % сограждан высказались положительно о соседствующей стране, а отношения наших народов назвали добрыми.

Аналитики делают акцент: вопросы задавались после полугодовой спецоперации России в Украине. И считают, что это не только оценка белорусско-российского взаимодействия, но и в целом отношение белорусов к политике, проводимой Россией.