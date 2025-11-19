Около 67 млн рублей направили власти Бреста на благоустройство города

От наведения порядка во дворах и скверах до создания новых общественных пространств. Около 67 миллионов рублей направили власти Бреста на благоустройство города и ремонт дорог и улиц. Также появились новые локации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально с каждым месяцем современный облик приобретает микрорайон Южный. Здесь планируют отремонтировать старые дома и возвести детский сад. А сквер Жукова уже стал любимым местом отдыха. В ближайшем будущем в городском парке появятся детские игровые площадки. Проектировщики постарались сохранить ландшафт и биоразнообразие.

Татьяна Белорусова, жительница Бреста: Удобно. Детям нравится. Взрослым тоже нравится. Можно заметить, что по вечерам здесь прогуливаются пары разных возрастов, все любуются тем, как преображается наш сквер. Будет, конечно, еще лучше, когда включат фонари.

Андрей Гашев, генеральный директор Брестского ЖКХ:

В этом сквере появится новая иллюминация. Мы уже заключили контракты. Сквер, кроме фонарей, которые мы прокинули вдоль всех тротуарных дорожек, построили кабельные линии, засияет новыми красками. И люди с площади Ленина, встречая Новый год, 100% поедут сюда, чтобы насладиться этой новогодней атмосферой.

В Год благоустройства преобразились и городские улицы. Ямочные ремонты, асфальтирование, устройство тротуаров – далеко не полный перечень проведенных работ. Меняют облик и дворовые территории. Появляются новые парковочные места. При этом сохраняются зеленые зоны. Многие локации изменились благодаря жителям. Брестчане активно предлагают свои гражданские инициативы.