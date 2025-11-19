КГК принимает обращения по вопросам доступности древесины для населения

Комитет государственного контроля проведет горячую линию по вопросам доступности древесины для населения и юридических лиц. 19 и 20 ноября с 10 утра до 17 часов специалисты будут принимать звонки на короткий номер 191, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На горячую линию можно сообщить о проблемах с покупками у лесхозов для домашних нужд; задержках или отказах в поставке сырья для работы предприятий. Отдельное внимание – фактам нарушения лесного законодательства. Граждан просят рассказать о любых известных случаях порчи уже заготовленной древесины, а также о незаконных вырубках насаждений и хищениях древесины. Для тех, кто не может позвонить, Комитет госконтроля предусмотрел альтернативный способ обратной связи. Передать информацию о нарушениях можно через специальный чат-бот в официальном Telegram-канале ведомства.