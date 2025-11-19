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Делегация Госкомвоенпрома провела ряд встреч на международной аэрокосмической выставке в ОАЭ

19 ноября 2025 06:45
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Не сбавляет обороты деловая программа. Интенсивная работа делегации Госкомвоенпрома на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow продолжается. Во второй день выставки состоялся ряд встреч и переговоров руководителя белорусского оружейного ведомства Дмитрия Пантуса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Госкомвоенпрома провела ряд встреч на международной аэрокосмической выставке в ОАЭ-2

В ходе диалога с высшим военно-политическим руководством Объединенных Арабских Эмиратов, а также с руководителями ряда иностранных делегаций, стороны затронули все аспекты поступательно развивающегося сотрудничества в военно-технической сфере, подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям и наметили новые пути расширения взаимодействия. 

Напомним, в Dubai Airshow принимают участие более полутора тысяч экспонентов и свыше 200 самолетов, представленных на летных и статических выставках. На пятидневном мероприятии презентуют инновационные разработки, такие как электрические самолеты вертикального взлета и посадки, аэрокосмические технологии и передовые оборонные системы. Участие Беларуси в престижном военно-техническом форуме позволяет не только оценить тенденции развития мирового рынка вооружений, но и наладить связи с потенциальными клиентами, укрепить и расширить взаимодействие с партнерами.
 

# Беларусь-ОАЭ # Международное сотрудничество

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