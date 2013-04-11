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Около 6 тысяч боеприпасов изъято в Беларуси во время операции «Арсенал»

11 апреля 2013 06:00
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Новости Беларуси. Около 6 тысяч боеприпасов изъято во время операции «Арсенал». Она проходила в Беларуси с 1 по 5 апреля. Правоохранители конфисковали также более полутысячи единиц оружия. Возбуждено свыше 60 уголовных дел.

Так, в поле зрения оперативников попал житель Мозыря. Он пытался нелегально сбыть винтовку. В доме неработающего мужчины также обнаружили два пистолета и патроны к ним. Назначена баллистическая экспертиза. Проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности.

# общество # Оружие и боеприпасы

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