Отопление в минских квартирах могут начать отключать на следующей неделе

Новости Беларуси. Батареи в квартирах поменяют температуру. Отопление в Минске начнут отключать на следующей неделе, если прогнозы синоптиков окажутся верными. По правилам, подачу тепла прекращают, если на протяжении трех дней среднесуточный минимум будет выше 8 градусов.

Первыми, по традиции, отключат административные здания, последними – детские сады, школы и больницы, ообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Герасименко, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Этот процесс займет где-то до пяти дней, отключение всех секторов, потому что это будет отключаться не одномоментно, а постепенно. Возможности тепловых сетей не позволяют выключить одновременно, да, в принципе, нет такой необходимости.