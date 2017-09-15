Около 5 тысяч байкеров из 15 стран мира приедут в Минск на закрытие мотосезона

Сергей Каменев, директор H.O.G. по России и странам СНГ:

Это закрытие сезона, которое касается не только Беларуси, но и всех стран СНГ, поэтому это привлекает сюда мотоциклистов не только белорусских, российских, в этом году даже из Казахстана к нам ребята приедут, и зарубежных в том числе. Потому что мероприятие носит международный статус.