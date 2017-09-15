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Около 5 тысяч байкеров из 15 стран мира приедут в Минск на закрытие мотосезона

15 сентября 2017 08:43
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Новости Беларуси. Для них организован безвизовый въезд в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне праздника мотоциклисты посетят Мирский замок, «Линию Сталина» и Белорусский автомобильный завод. В субботу – день закрытия сезона – они проедут колонной по проспектам Минска от Кургана Славы ко Дворцу Спорта.

Около 5 тысяч байкеров из 15 стран мира приедут в Минск на закрытие мотосезона-1

Сергей Каменев, директор H.O.G. по России и странам СНГ:
Это закрытие сезона, которое касается не только Беларуси, но и всех стран СНГ, поэтому это привлекает сюда мотоциклистов не только белорусских, российских, в этом году даже из Казахстана к нам ребята приедут, и зарубежных в том числе. Потому что мероприятие носит международный статус.

Около 5 тысяч байкеров из 15 стран мира приедут в Минск на закрытие мотосезона-3

Все желающие смогут в этот день сдать экзамен на права категории А1. Также в программе праздника дрифт-шоу, выставка эксклюзивных мотоциклов, рок-концерт с участием Президентского оркестра и фейерверк.

# общество # Фотофакт # Мотоциклисты

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