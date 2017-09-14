В ближайшие дни по всей Беларуси ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
Новости Беларуси. В Европе из-за сильного ветра отменены десятки рейсов. Больше всех пострадали Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
В стране отменено более 70 вылетов. Последствия стихии ощутили и в Беларуси. Прежде всего, это коснулось рейсов из Санкт-Петербурга и Батуми – там тоже погода была нелетной.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Сильный ветер, бушующий в Европе, 14 сентября помешал вылетам самолетов в Санкт-Петербурге и Батуми. Рейсы в Минск из этих городов были задержаны на шесть часов. С незначительной задержкой в белорусскую столицу прибыл самолет из Тель-Авива.
А вот так сегодня пытались взлетать и садиться самолеты в аэропорту Амстердама Схипхол. Из-за ураганного ветра, скорость которого достигала 120 километров в час, там были отменены 75 рейсов. Причем задержки в аэропорту ожидаются в течение всего дня.
Нелетная погода сегодня и в Сиднее. В воздушной гавани австралийского города также отменили порядка 70 рейсов. Рейсы в Минск из Амстердама и Брюсселя тоже прибыли с опозданием. Однако их задержка, по словам официальных представителей авиаперевозчика, с погодой не связана.
Дмитрий Боярович:
Сильный ветер сейчас и в Беларуси. По прогнозам синоптиков, ближайшие дни по всей стране ожидаются порывы до 20 метров в секунду. В республике объявлен оранжевый уровень опасности, поэтому проблемы с воздушным сообщением и в нашей стране не исключены.