В ближайшие дни по всей Беларуси ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

Новости Беларуси. В Европе из-за сильного ветра отменены десятки рейсов. Больше всех пострадали Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В стране отменено более 70 вылетов. Последствия стихии ощутили и в Беларуси. Прежде всего, это коснулось рейсов из Санкт-Петербурга и Батуми – там тоже погода была нелетной.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Сильный ветер, бушующий в Европе, 14 сентября помешал вылетам самолетов в Санкт-Петербурге и Батуми. Рейсы в Минск из этих городов были задержаны на шесть часов. С незначительной задержкой в белорусскую столицу прибыл самолет из Тель-Авива.