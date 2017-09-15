Гомельские ученые предложили в электронике использовать нанопленку из тяжёлых металлов

Новости Беларуси. Ноу-хау от гомельских ученых. Разработчики предлагают в электронике использовать нанопленку из тяжёлых металлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит защитить технику от электромагнитного излучения и радиации, а значит она сможет работать в космосе или вблизи ядерного реактора.

Алина Семченко, доцент ка федры радиофизики и электроники Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины:

Может использоваться в устройствах, которые будут работать, возможно, на Белорусской атомной станции или для спутников, или для других космических применений. А том, что эта разработка имеет высокий уровень свидетельствует то, что мы получили патент ЕврАзЭС.