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Гомельские ученые предложили в электронике использовать нанопленку из тяжёлых металлов

15 сентября 2017 07:45
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Новости Беларуси. Ноу-хау от гомельских ученых. Разработчики предлагают в электронике использовать нанопленку из тяжёлых металлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельские ученые предложили в электронике использовать нанопленку из тяжёлых металлов-1

Это позволит защитить технику от электромагнитного излучения и радиации, а значит она сможет работать в космосе или вблизи ядерного реактора.

Алина Семченко, доцент ка федры радиофизики и электроники Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины:
Может использоваться в устройствах, которые будут работать, возможно, на Белорусской атомной станции или для спутников, или для других космических применений. А том, что эта разработка имеет высокий уровень свидетельствует то, что мы получили  патент ЕврАзЭС.

Гомельские ученые предложили в электронике использовать нанопленку из тяжёлых металлов-4

Кроме того, новый материал защитит привычные флеш-карты и мобильные телефоны. Гомельские ученые рассчитывают, что их технологию подхватят производители электроники.

# общество # Ученые # Фотофакт # Алина Семченко

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