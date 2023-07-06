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Около 5 тысяч артистов из 30 стран – организаторы рассказали, каким будет «Славянский базар» в 2023-м

06 июля 2023 07:34
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Новости Беларуси. Аккредитация участников и гостей «Славянского базара в Витебске» началась. В городе на Двине ждут около 5 000 артистов из 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 5 тысяч артистов из 30 стран – организаторы рассказали, каким будет «Славянский базар» в 2023-м-1

В 2023 году основной блок концертов посветят известным композиторам-юбилярам. Особенность церемонии открытия – пять разных пар ведущих. Праздник будет не только на фестивальных площадках, но и на всех улицах Витебска.

Около 5 тысяч артистов из 30 стран – организаторы рассказали, каким будет «Славянский базар» в 2023-м-4

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Концертный зал «Витебск» будет использоваться не только внутри, но и его прилегающая территория. Это наш фестиваль Open air, там пройдет и концерт Сергея Лазарева, и «Рок-панорама» вернется на «Славянский базар». Там же пройдут и дни молодежи на «Славянском базаре». Необходимо сказать, что не только эти открытые площадки. Конечно, самый главный, наш юбиляр этого года – витебский Летний амфитеатр. Также пройдет Open air в рамках фестиваля и программы Союзного государства на Пушкинской площади. Очень интересных два проекта будут в открытом формате в парке «Мазурино». Это будет и колор-фест, и фестиваль автозвука. Весь Витебск превращается в одну большую фестивальную площадку.

Около 5 тысяч артистов из 30 стран – организаторы рассказали, каким будет «Славянский базар» в 2023-м-7

На время фестиваля организуют дополнительные поезда в Витебск из Минска и Москвы. Торжественное открытие форума искусств состоится 12 июля.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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