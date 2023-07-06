Около 5 тысяч артистов из 30 стран – организаторы рассказали, каким будет «Славянский базар» в 2023-м

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Концертный зал «Витебск» будет использоваться не только внутри, но и его прилегающая территория. Это наш фестиваль Open air, там пройдет и концерт Сергея Лазарева, и «Рок-панорама» вернется на «Славянский базар». Там же пройдут и дни молодежи на «Славянском базаре». Необходимо сказать, что не только эти открытые площадки. Конечно, самый главный, наш юбиляр этого года – витебский Летний амфитеатр. Также пройдет Open air в рамках фестиваля и программы Союзного государства на Пушкинской площади. Очень интересных два проекта будут в открытом формате в парке «Мазурино». Это будет и колор-фест, и фестиваль автозвука. Весь Витебск превращается в одну большую фестивальную площадку.