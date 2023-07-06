Около 5 тысяч артистов из 30 стран – организаторы рассказали, каким будет «Славянский базар» в 2023-м

Новости Беларуси. Аккредитация участников и гостей «Славянского базара в Витебске» началась. В городе на Двине ждут около 5 000 артистов из 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аккредитация участников и гостей «Славянского базара в Витебске» началась. В городе на Двине ждут около 5 000 артистов из 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году основной блок концертов посветят известным композиторам-юбилярам. Особенность церемонии открытия – пять разных пар ведущих. Праздник будет не только на фестивальных площадках, но и на всех улицах Витебска.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Концертный зал «Витебск» будет использоваться не только внутри, но и его прилегающая территория. Это наш фестиваль Open air, там пройдет и концерт Сергея Лазарева, и «Рок-панорама» вернется на «Славянский базар». Там же пройдут и дни молодежи на «Славянском базаре». Необходимо сказать, что не только эти открытые площадки. Конечно, самый главный, наш юбиляр этого года – витебский Летний амфитеатр. Также пройдет Open air в рамках фестиваля и программы Союзного государства на Пушкинской площади. Очень интересных два проекта будут в открытом формате в парке «Мазурино». Это будет и колор-фест, и фестиваль автозвука. Весь Витебск превращается в одну большую фестивальную площадку.
На время фестиваля организуют дополнительные поезда в Витебск из Минска и Москвы. Торжественное открытие форума искусств состоится 12 июля.