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Лукашенко 6 июля встретится с белорусскими и зарубежными журналистами

06 июля 2023 07:31
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Новости Беларуси. Актуальные темы в важном разговоре. Александр Лукашенко 6 июля проведет встречу с представителями зарубежных и белорусских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко 6 июля встретится с белорусскими и зарубежными журналистами -1

Глава государства ответит на вопросы журналистов из разных стран и регионов мира. В первую очередь это те медиа, которые в последнее время наиболее активно направляли заявки на интервью с Президентом Беларуси. В списке два десятка представителей СМИ из США, России, Великобритании, Франции, арабского региона, а также известные белорусские журналисты.

Подробности смотрите в наших следующих выпусках.

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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