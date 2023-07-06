Лукашенко 6 июля встретится с белорусскими и зарубежными журналистами

Глава государства ответит на вопросы журналистов из разных стран и регионов мира. В первую очередь это те медиа, которые в последнее время наиболее активно направляли заявки на интервью с Президентом Беларуси. В списке два десятка представителей СМИ из США, России, Великобритании, Франции, арабского региона, а также известные белорусские журналисты.

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