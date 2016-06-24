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Белорусские и российские таможенники усилят совместную борьбу по противодействию коррупции

24 июня 2016 06:02
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Новости Беларуси. Белорусские и российские таможенники усилят совместную борьбу по противодействию коррупции. В рамках международного сотрудничества рабочая встреча сторон состоялась в Государственном таможенном комитете Беларуси.

На заседании обсуждалась возможность обмена оперативной информацией и проведение совместных мероприятий, направленных на борьбу с должностными преступлениями. Уже в ближайшее время таможенники Союзного государства планируют подписать соответствующий пакет документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Таможня Беларуси

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