Кочарян: чем быстрее свершится интеграция Союзного государства, тем легче будет идти дальше

Григорий Азаренок, СТВ: Александр Лукашенко очень четко подходит к союзной повестке, потому что для людей надо решать вопросы. От мелких, типа роуминга, до глобальных – энергетический рынок и так далее. И мы все равно к этому придем, как бы, может быть, кто-то внутри Союзного государства этого не хотел. Почему? Потому что, извините пожалуйста, вы видите, дружбу остановили, «Северные потоки» взорвали и так далее. Немецкая промышленность уже переезжает в США, уже бастует Volkswagen и так далее. Поэтому геополитики это называли «Хартландом», сердцем мира. И здесь все заложено для единого экономического, культурного, хозяйственного, какого угодно пространства. Почему? Потому что Орша – железнодорожный узел, который ведет на Москву. Потому что так расположены… Это геополитика, географическая политика. Так расположены леса, поля, горы, хребты, шельфы и так далее. Нам нужен выход к морю, к Балтийскому, ленинградские порты. А потом нам нужен будет выход к Антарктиде. И у нас есть антарктические экспедиции. Нам нужен выход на Кавказ. Нашим продуктам нужен многомиллионный рынок. Это элементарные вещи. Но когда споришь с националистами, они это не понимают...

Тигран Кочарян, медиаэксперт, специалист по информационной безопасности, соучредитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Армении:

Знаете, я просто взгляд со стороны скажу. Немножко даже затянулся ваш этот процесс. Потому что вот этим затягиванием пользуются определенные силы, которые работают на, так скажем, центробежности, скорее. И они говорят: вот видите, вот Россия с Беларусью уже 20 лет не могут договориться, окончательно к чему-то прийти. Поэтому вы абсолютно правы, вот нужно некоторые вопросы... Дьявол в деталях – это понятно, но некоторые концептуальные вопросы нужно решить… Чтобы, когда пойдет понимание, опять-таки я прилетел из Москвы и включил роуминг. Я не знаю, может, это больная тема для Беларуси и так далее, но мне немного непонятно. Я прилетел в Союзное государство, здесь облегченный паспортный режим, но зачем мне платить роуминг? То есть, когда моменты, которые связаны с первым кругом общения человека с государством, будут решены, дальше будет намного легче.

Дальше эти детали, планирование и так далее, то есть второстепенные и третьестепенные, они особо население уже волновать не будут. То есть, если человек прилетел и спокойно разговаривает по телефону или пользуется интернетом, как в Москве, или человек из Беларуси летит в Россию и там, не знаю, во Владивостоке у него за роуминг ничего не списывается, тогда он уже начинает ощущать на самом деле, что такое Советское государство. Поэтому мой совет, если возможно, я вправе советовать, насколько чем быстрее этот вопрос решится, эта интеграция свершится, тем легче будет идти дальше и привлекать к подобным союзам и другие государства, которые, опять-таки говорю, в большей или меньшей степени внимательно следят за этим процессом. Потому что был момент, когда несколько государств, особенно во время первого контакта России и Беларуси как Союзного государства. Они ждали, что сейчас быстро этот вопрос решится, и они тоже присоединятся к этому. Но затягивание – это ни к чему хорошему.

Григорий Азаренок:

Да, это очень правильные слова. На нас смотрят, на союз Беларуси и России смотрят с надеждой.