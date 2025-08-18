Как идёт строительство нового участка Зеленолужской линии метро? Подсмотрели за процессом
В Минске продолжается строительство Зеленолужской линии метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тоннелепроходческий комплекс «Алеся» бесперебойно движется под землей в сторону улицы Мельникайте. Для обеспечения качественной работы для него создают усиленные шестиметровые кольца. Эти конструкции необходимы для укрепления стен первого тоннеля.
На производстве и под землей побывала наш корреспондент Анастасия Близнюк.
В формовочно-бетонно-смесительном цеху кипит работа. Здесь изготавливают кольца для тоннелей новых станций минской подземки. Помимо укрепления стен, они также распределяют нагрузку и защищают от проникновения грунтовых вод.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
За смену на предприятии выпускают 8 комплектов тоннельной обделки. Это позволяет механизированному комплексу «Алеся» проходить расстояние 11 метров в день. При сборке только ювелирная точность и строгое соблюдение технологии.
Процесс производства конструкций многоступенчатый. Для начала готовят формы. Далее по технологи – укладка каркасов, сбор, уплотнение бетона, пропарка и придание прочности. Срок эксплуатации таких подземных сооружений – более 100 лет.
Александр Петкевич, мастер формовочно-бетонно-смесительного цеха Завода железобетонных изделий УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»:
Мы на данный момент занимаемся производством высокоточной тоннельной отделки, которая используется для строительства нашего метро, тоннелей. Задействовано большое количество людей, как в арматурном цехе, который готовит каркасы для производства данной продукции, также бетоносмесительный цех, который дает нам смеси для производства этой тоннельной отделки.
Далее смотрите в видео.