Как идёт строительство нового участка Зеленолужской линии метро? Подсмотрели за процессом

На производстве и под землей побывала наш корреспондент Анастасия Близнюк.

В Минске продолжается строительство Зеленолужской линии метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тоннелепроходческий комплекс «Алеся» бесперебойно движется под землей в сторону улицы Мельникайте. Для обеспечения качественной работы для него создают усиленные шестиметровые кольца. Эти конструкции необходимы для укрепления стен первого тоннеля.

В формовочно-бетонно-смесительном цеху кипит работа. Здесь изготавливают кольца для тоннелей новых станций минской подземки. Помимо укрепления стен, они также распределяют нагрузку и защищают от проникновения грунтовых вод.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

За смену на предприятии выпускают 8 комплектов тоннельной обделки. Это позволяет механизированному комплексу «Алеся» проходить расстояние 11 метров в день. При сборке только ювелирная точность и строгое соблюдение технологии.

Процесс производства конструкций многоступенчатый. Для начала готовят формы. Далее по технологи – укладка каркасов, сбор, уплотнение бетона, пропарка и придание прочности. Срок эксплуатации таких подземных сооружений – более 100 лет.