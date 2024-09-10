Республиканский слёт юных спасателей-пожарных стартовал в «Зубрёнке»

На базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» торжественно открыли республиканский слет юных спасателей-пожарных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители молодежного движения из всех регионов Беларуси в составе восьми команд – это победители областных и минского городского этапов слета, а также команда лицея МЧС. После открытия состоялся один из самых зрелищных конкурсов «Смотр строя». Четкий шаг, выправка, слаженность и собранность – то, что юные спасатели тренировали долгие недели и месяцы. В этом состязании от каждого, кто стоит в строю, зависит итоговый результат.

Мария Остапук, участница команды «Гефест» (Брестская область):

Я очень благодарна своим руководителям, что они меня научили хладнокровию в нужные моменты, как действовать в каких-то чрезвычайных ситуациях. Они очень много сформировали во мне различных качеств, таких как устойчивость, что нужно быть всегда добрым. Взаимопомощь должна быть развита хорошо.

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Достаточно сложная программа слета. Очень много конкурсов. Как спортивных, так и интеллектуальных, образовательных конкурсов. Отрадно, что многие ребята, которые участвуют сегодня в нашем слете, являются членами военно-патриотических клубов. На сегодняшний момент в Республике Беларусь более 15 клубов. Дети в результате этих мероприятий получают знания по основам безопасности жизнедеятельности, которые пригодятся им в случае попадания в какую-либо чрезвычайную ситуацию.