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Республиканский слёт юных спасателей-пожарных стартовал в «Зубрёнке»

10 сентября 2024 07:25
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На базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» торжественно открыли республиканский слет юных спасателей-пожарных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский слёт юных спасателей-пожарных стартовал в «Зубрёнке»-2

Представители молодежного движения из всех регионов Беларуси в составе восьми команд – это победители областных и минского городского этапов слета, а также команда лицея МЧС. После открытия состоялся один из самых зрелищных конкурсов «Смотр строя». Четкий шаг, выправка, слаженность и собранность – то, что юные спасатели тренировали долгие недели и месяцы. В этом состязании от каждого, кто стоит в строю, зависит итоговый результат.

Республиканский слёт юных спасателей-пожарных стартовал в «Зубрёнке»-4

Мария Остапук, участница команды «Гефест» (Брестская область):
Я очень благодарна своим руководителям, что они меня научили хладнокровию в нужные моменты, как действовать в каких-то чрезвычайных ситуациях. Они очень много сформировали во мне различных качеств, таких как устойчивость, что нужно быть всегда добрым. Взаимопомощь должна быть развита хорошо.

Республиканский слёт юных спасателей-пожарных стартовал в «Зубрёнке»-6

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Достаточно сложная программа слета. Очень много конкурсов. Как спортивных, так и интеллектуальных, образовательных конкурсов. Отрадно, что многие ребята, которые участвуют сегодня в нашем слете, являются членами военно-патриотических клубов. На сегодняшний момент в Республике Беларусь более 15 клубов. Дети в результате этих мероприятий получают знания по основам безопасности жизнедеятельности, которые пригодятся им в случае попадания в какую-либо чрезвычайную ситуацию.

Республиканский слёт юных спасателей-пожарных стартовал в «Зубрёнке»-8

Для поднятия боевого духа, чтобы еще больше зарядить команды на достойные результаты, будущие спасатели продемонстрировали плац-концерт взвода почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. Победит в главном состязании юных спасателей тот, кто за 10 дней в лучшем виде проявит смекалку, интеллект, а также творческие таланты и спортивную подготовку.

# МЧС Беларуси

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