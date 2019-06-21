«Когда-нибудь кто-то к соседям вниз провалится». Аварийный дом 30-ых годов в Минске признали годным для проживания и планируют третий капремонт

Дом 30-ых годов прошлого века в Московском районе Минска пережил войну. Но вынесет ли здание третий капитальный ремонт в своей истории? Жильцы обратились в программу «Добро пожаловаться», чтобы найти ответ на этот вопрос. Константин Гаркун:

Если посмотреть, то видно, что по потолку идут полосы горизонтальные. Это говорит о том, что под обоями штукатурка отваливается, это трещины. Здесь было залитие – текло по стене.

Жительница дома (г. Минск, 3-й переулок Железнодорожный, 12):

Ремонт в этом доме никто не хотел, никто его не просил. Обвалился кусок штукатурки, причем сидели два месяца без отопления. Что между этажами творится, вообще, неизвестно, потому что там такие же деревянные перекрытия. И возможно, когда-нибудь кто-то к соседям вниз провалится.

Жительница дома (3-й переулок Железнодорожный, 12):

Всё били, всё штробили, и вот так вот всё осталось, вот потолок. Турбы меняли. Вы удивляетесь, а что нам делать? После этого подрядчик прислал, сказал, что будем менять потолки. Вы представляете, что такое – менять потолок? Это балки, это снимается полностью потолок и крыша снимается. А как жить?

5 лет назад этот дом признали аварийным и собирались попросту снести. Но результат экспертизы спешно решили пересмотреть. Спустя 2 года его снова признали пригодным для проживания. Константин Гаркун:

Начнем с того что ни одну комиссию здесь никто не видел. Как можно обследовать дом, не поднявшись на крышу? Ключ от чердака находился только в этой квартире, и за ним никто не обращался. Это 16 год, а в 14 году мне говорили, что в нём жить нельзя. Возникает вопрос: в нём можно жить, в этом доме или нет?

Тогда в доме решили провести капремонт. Но жильцам поставили жёсткое условие – они за свой счёт должны были установить газовое оборудование. Экстренное преображение начали аккурат к отопительному сезону! Людям ничего не оставалось, кроме как отдать последнее. Константин Гаркун:

Какой нормальный человек держит у себя в кармане 850 долларов для того, чтобы купить этот котёл? Просто я пошёл вот так и купил его от нечего делать, да?

Поборы на этом не прекратились. Чтобы заменить канализацию и переложить инженерные сети, строители разрушили стены и потолки во всех до единой квартирах. Жильцам пришлось обновить всю сантехнику – и люди опять заплатили из своего кармана.

Жительница дома:

Вот видите всё, всё новенькое, нам никто не давал денег, никто. Константин Гаркун:

Они уничтожили старый, рабочий (унитаз, - ред.), пришлось пойти купить новый за свой счёт. Мало того – его поставили, и он шатается теперь.

Наспех проведённый ремонт только раздражает жильцов, ведь вместо апгрейда они получили пол, залитый краской, и облетевшую штукатурку.

Константин Гаркун:

Зачем в неотапливаемом подъезде ставить стеклопакеты новые, двухкамерные, в то время как в квартирах стоят давным-давно рассохшиеся деревянные рамы. Возвращаясь к качеству выполненных работ: бетона не хватило – просто асфальтом залепили шов между стеной и бортиком.

Прогнившие двери на входе в дом дают свободный доступ в подъезд бездомным со всего района! Чтобы обезопасить себя, люди хотели установить домофон – но пока их попытки не увенчались успехом.

Константин Гаркун:

Пришли в светлое время суток, никого не нашли и дали отписку, что нецелесообразно, факты не подтвердились. Сказали, что это делается за свой счёт. В доме одни пенсионеры, естественно, таких денег нет.

Во время очередной экспертизы чердачных помещений строители выяснили – необходимо срочно заменить деревянные балки. И потребовали: людям необходимо временно выселиться. После такого заявление терпение жильцов лопнуло окончательно!

Константин Гаркун:

А теперь мы «откапиталили» дом, и предлагают нам отсюда выселиться. Почему? Чтобы балки поменять? А почему сначала крышу отремонтировали, а потом балки меняют? А я скажу почему: потому что в сентябре была якобы экспертиза несущих конструкций, а ответ получили только в марте этого года.

Как не остаться без крыши над головой и куда уходят потраченные деньги? С этими вопросами съёмочная группа нашей программы отправилась в ЖКХ.

Роман Мамедов, директор КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска»:

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо было выполнить разборку чердачного перекрытия и осмотреть состояние балок. Были выявлены дефекты некоторых балок, необходимо было выполнить замену. В Московском районе имеется 4 квартиры для отселения граждан во время проведения этих работ. Обратно они, конечно, вернутся. Если там, всё-таки, случится так, что что-то повредят, то подрядная организация за счёт своих средств будет всё восстанавливать.