«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости

Новости Беларуси. Пеший и механизированный парадные расчеты Западного военного округа Вооруженных Сил России 21 июня прибыли в Беларусь. Они примут участие в параде в День Независимости нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе первого парадного расчета – представители прославленной гвардейской Кантемировской танковой дивизии. А вот в механизированной колонне пройдут легендарные комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер» и бронетранспортеры.

Олег Чивилёв, заместитель командира 4-й танковой дивизии (Россия): В годы Великой Отечественной войны, в годы любых испытаний два наших братских народа всегда стояли плечом к плечу на защите интересов своей Родины. Поэтому ничего удивительного в том, что нас здесь так встречают, нет.

Андрей Андреев, штурман эскадрильи (Россия):

Мы будем выполнять полеты в составе звена. Мы очень гордимся, что находимся здесь, на этой земле и отдаем честь и долг нашим дедам и прадедам, которые принимали участие в освобождении Беларуси, так же, как деды белорусских людей. Так как мы братский народ, мы гордимся этим.

Кроме того, в воздушном параде примут участие разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа России.