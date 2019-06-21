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«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости

21 июня 2019 12:55
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Новости Беларуси. Пеший и механизированный парадные расчеты Западного военного округа Вооруженных Сил России 21 июня прибыли в Беларусь. Они примут участие в параде в День Независимости нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости-1

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости-3

В составе первого парадного расчета – представители прославленной гвардейской Кантемировской танковой дивизии. А вот в механизированной колонне пройдут легендарные комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер» и бронетранспортеры.

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости-6


Олег Чивилёв, заместитель командира 4-й танковой дивизии (Россия):
В годы Великой Отечественной войны, в годы любых испытаний два наших братских народа всегда стояли плечом к плечу на защите интересов своей Родины. Поэтому ничего удивительного в том, что нас здесь так встречают, нет.

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости-8

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости-10

Андрей Андреев, штурман эскадрильи (Россия):
Мы будем выполнять полеты в составе звена. Мы очень гордимся, что находимся здесь, на этой земле и отдаем честь и долг нашим дедам и прадедам, которые принимали участие в освобождении Беларуси, так же, как деды белорусских людей. Так как мы братский народ, мы гордимся этим.

Кроме того, в воздушном параде примут участие разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа России.

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости-13

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости-15

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости-17

# Беларусь помнит # общество # Олег Чивилёв # Андрей Андреев # Фотофакт

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