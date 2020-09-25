Оказывают ли фонды финансовую помощь людям, уволившимся с работы? История жительницы Глубокого

Новости Беларуси. Еще вчера – рьяные борцы за перемены, сегодня – люди с ограниченным достатком. Обещания об оказании финансовой помощи в данном случае оказалось мифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующих активно агитируют за подрыв экономики страны. Не платить налоги и коммуналку, устраивать бессрочные забастовки или увольняться. Последним обещают новое трудоустройство, а пока что финансовую помощь «на перебиться». Но чудес не бывает.

Людмила Борейко:

Я описала ситуацию, что я остаюсь с ребенком 16-летним без средств к существованию, просила не только материально помочь, но и помочь найти хоть какую-нибудь работу.

Эта запись телефонного разговора Людмилы Борейко с одним из фондов помощи оппозиции. Еще в марте 58-летняя пенсионерка из Глубокого дала интервью Сергею Тихановскому, которое впоследствии и дало путевку в жизнь блогеру. Примкнув к протесту, она активно принялась продвигать идеи движения. Людмила Борейко:

Организовывала митинги Светланы Тихановской, я сидела независимым наблюдателем на выборах, писала протоколы, составляла. Вела очень активную деятельность. После того, как закончились выборы и была фальсификация, я лично организовывала митинги, акции протеста, солидарности и прочее, выступала.

Михаил Шпир, украинский политолог:

Рассказывала про разворованные колхозы, разрушенные заводы, хотя на самом деле все работает. Людмила продавала цветы, но присоединившись к оппозиции, забросила работу. Оставшись к осени без средств, она обратилась в фонды, сделала неприятное открытие: там предоставляют помощь лишь уволенным и уволившимся бюджетникам. А вот самозанятые под эту категорию не попадают. Людмила Борейко:

Я была индивидуальным предпринимателем. Я тоже ушла в забастовку.

– У нас немножко другая работа. Мы вам просто можем подсказать, где помощь можно найти кроме «Честных людей». Я же не отвечаю за их методы работы. Михаил Шпир:

У нас на Украине был такой казак Гаврилюк. У него были более стремительные взлеты и падения. Он известен тем, что бросал коктейли Молотова в милицию, в отличие от Людмилы он взлетел высоко – стал депутатом Высшего законодательного собрания, депутатом Верховной рады Украины. Сейчас он работает таксистом, возит людей в Киеве. У него более интересная карьера.

За помощью Людмила обращалась и на ставшую известной площадку «Честные люди». Но там на нее просьбы о деньгах ответили лишь предложением поговорить по душам. Людмила Борейко:

В «Честных людях» прислали, что психологическую помощь они мне могут только оказать. Психологическую помощь и я им могу оказать. Понимаете, если я выступлю, чем занимаются «Честные люди», то просто в фонд этот перестанут перечислять.

Оппозиционные Telegram-каналы не перестают восхищаться единством митингующих, которые выходят на улицы с лозунгом «один за всех, и все за одного». Если разобраться, то больше подходит поговорка «Дружба дружбой, а табачок врозь». Людмила Борейко это уже поняла. Нужно ли рисковать своим финансовым благосостоянием, чтобы просто бессмысленно побродить в толпе под бело-красно-белым флагом.