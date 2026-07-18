Если АПК – важнейший драйвер белорусской экономики, то металлургия – это ее прочный стальной фундамент. Продукцию нашего флагманского предприятия в Жлобине знают в более чем сотне стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А к предстоящему профессиональному празднику Дню металлурга на БМЗ преодолели очередной важный рубеж – здесь выплавили 70-миллионную тонну стали. Таков суммарный результат работы отрасли с момента запуска производства. Промышленность ФРГ потеряла 177 тыс. рабочих мест в 2025 году.

Что общего между глубоким космосом, сверхзвуковой авиацией и тонкими медицинскими скальпелями? Конечно, это сталь. Говорят, она закаляется в огне. Но огонь ничто без человека. Каждый слиток обретает свою силу благодаря тем, кто стоит у печей и пультов управления. Только за первое полугодие Белорусский металлургический завод выпустил почти 700 тысяч тонн стали. Представьте, этого с запасом хватило бы на 14 небоскребов Бурдж-Халифа, а если раскатать этот объем в тонкую металлическую нить, то Землю можно было бы обернуть по экватору целых 45 раз. Но за масштабными производственными показателями стоит не только стремление к рекордам.

Сергей Терлецкий, заместитель генерального директора по технологиям и качеству ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Мы уже как мобильная группа, которая может реагировать на любые вызовы. Это от производства стали и заканчивая реализацией продукции. И, конечно, стараемся заниматься диверсификацией продукции, пытаемся найти свои ниши какие-то другие, уйти из традиционных направлений.

Белорусская металлургия – одна из важнейших отраслей экономики. Без этой стальной опоры не было бы машиностроительной отрасли, остановилось бы строительство домов. И этот список можно продолжать долго. Сегодня это не просто индустрия огня и молота, а симбиоз.

Например, ученые Института порошковой металлургии научились буквально выращивать сложнейшие детали, подчинив себе 3D-печать. Технология позволяет создавать запчасти для производства тормозных систем, обработки металлов и алмазов.