Офисные питомцы помогают снять стресс и повышают работоспособность

В последнее время становится модным заводить в офисе домашних питомцев. Пожалуй, это один из самых забавных и необычных способов разрядить обстановку и повысить работоспособность сотрудников.

В этом офисе уже год живет чилийская белка дегу по кличке Бруно. Южноамериканский грызун достался сотрудникам от предыдущих арендаторов. Теперь пушистый питомец – лучший друг и антистресс для каждого.

Для офисного питомца оборудовали специальную клетку, разместили в ней декоративный домик. Любимое развлечение Бруно, крутиться, как белка в колесе. А еще грызун просто обожает купаться в специальном речном песке. Так он обезжиривает шерсть и становится чистым и красивым.

Сотрудники такому соседству только рады. Глядя на игривого Бруно, улыбаешься и заряжаешься позитивом на весь рабочий день! Вызывает умиление у всех и этот пушистый кролик шиншилловой породы по кличке Квета. Для него пришлось подыскать клетку больших размеров. Теперь каждый, кто заходит в магазинчик, не может пройти мимо необычного обитателя.

Нередко домашние животные, которые перебираются жить в офис, становятся его талисманами. Так произошло и с Кветой. Кролик первым ступил в эти стены и, как уверены хозяева, теперь он приносит им удачу.

В кабинетах сотрудников нашего телеканала тоже живут четвероногие, а вернее, четырехлапые друзья. Так, у инженеров систематехников в импровизированном аквариуме поселилась красноухая черепаха. А в дирекции художественных программ появился новый пушистый «сотрудник». Знакомьтесь, это морская свинка по кличке Моня!

Имя для питомца выбирали всем коллективом. Оценила морская свинка и свои хоромы, в них она чувствует себя как дома.

Теперь для телеМони корреспонденты привозят со съемок различные вкусняшки, которым грызун безмерно рад. В благодарность за это Моня заряжает всех позитивом, а мы дарим его своим любимым телезрителям.