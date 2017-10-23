Женский бокс: для здоровья, хорошего тонуса и самообороны

Бокс?! Переспросите вы. А чему тут удивляться! Бой на перчатках среди представительниц прекрасного пола уже давно перестал быть ноу-хау. Да и пора развенчивать стереотипы, мол, не женское это дело! Очень даже женское! И справиться с психологическим стрессом поможет, и осеннюю депрессию поборет, фигуру подкорректирует.

Бокс: тренировки для тела и мозга. Говорят, с логий у женщин – беда, но в этом виде спорта без нее никуда!

Бокс требует максимальной собранности, молниеносности реакций, умения за доли секунды оценивать ситуацию, просчитать четкость собственных движений, траекторию кулаков противника и силу удара.

Всему этому, милые дамы, вы непременно обучитесь! И совсем не обязательно выходить на ринг или участвовать в спарринге. Оздоровительный бокс – скорее синтез фитнеса и профессионального спорта.

Глядя на мощные удары этой леди, кажется, что ей не составит труда кого угодно отправить в накаут. На тренировочном ринге Наталья освоилась совсем недавно, но уже спарингует с завидным профессионализмом.

Стать выносливее и крепче физически, усовершенствовать свою сердечнососудистую систему и улучшить координацию движений можно всего за несколько месяцев тренировок. Да и таких эмоций вы не испытаете нигде!