Прямой эфир

Женский бокс: для здоровья, хорошего тонуса и самообороны

23 октября 2017 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бокс?! Переспросите вы. А чему тут удивляться! Бой на перчатках среди представительниц прекрасного пола уже давно перестал быть ноу-хау. Да и пора развенчивать стереотипы, мол, не женское это дело! Очень даже женское! И справиться с психологическим стрессом поможет, и осеннюю депрессию поборет, фигуру подкорректирует.

Бокс: тренировки для тела и мозга.  Говорят, с логий у женщин – беда, но в этом виде спорта без нее никуда!

Бокс требует максимальной собранности, молниеносности реакций, умения за доли секунды оценивать ситуацию, просчитать четкость собственных движений, траекторию кулаков противника и силу удара.

Всему этому, милые дамы, вы непременно обучитесь! И совсем не обязательно выходить на ринг или участвовать в спарринге. Оздоровительный бокс – скорее синтез фитнеса и профессионального спорта.

Глядя на мощные удары этой леди, кажется, что ей не составит труда кого угодно отправить в накаут. На тренировочном ринге Наталья освоилась совсем недавно, но уже спарингует с завидным профессионализмом.

Стать выносливее и крепче физически, усовершенствовать свою сердечнососудистую систему и улучшить координацию движений можно всего за несколько месяцев тренировок. Да и таких эмоций вы не испытаете нигде!

# общество # Фотофакт # Женский бокс # Мария Кронда # Наталья Фурс

Другие новости рубрики

Все новости
Всё для стройки, ремонта и декора: новый строительный гипермаркет «ОМА» открылся в Минске
23 октября 2017 09:03

Всё для стройки, ремонта и декора: новый строительный гипермаркет «ОМА» открылся в Минске

Пожарно-профилактическая акция МЧС «За безопасность вместе»: насколько эффективны подобные мероприятия?
23 октября 2017 07:46

Пожарно-профилактическая акция МЧС «За безопасность вместе»: насколько эффективны подобные мероприятия?

В Бобруйске скульптура Шуры Балаганова из «Золотого теленка» начала разговаривать: видеофакт
23 октября 2017 07:31

В Бобруйске скульптура Шуры Балаганова из «Золотого теленка» начала разговаривать: видеофакт