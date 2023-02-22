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Офицеры Беларуси и Казахстана посетили с экскурсией Дворец Независимости

22 февраля 2023 15:43
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Новости Беларуси. Россыпь заслуженных звезд 22 февраля наблюдали во Дворце Независимости. Люди в погонах на этот раз приехали сюда с экскурсией. Для офицеров Беларуси и Казахстана такой подарок приурочили ко Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицеры Беларуси и Казахстана посетили с экскурсией Дворец Независимости-1

Площадка мирных инициатив и переговоров собрала около сотни генералов, старших офицеров, докторов и кандидатов наук, преподавателей высшей квалификации, а также слушателей факультета Генштаба Военной академии. Некоторые из экскурсантов пришли во Дворец с женами и детьми. Как это было, предлагаем посмотреть.

Офицеры Беларуси и Казахстана посетили с экскурсией Дворец Независимости-3

Алексей Елфимов, слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Крайний раз присутствовал во Дворце Независимости, когда была инаугурация Президента. Конечно, впечатляют сами масштабы нашего Дворца Независимости. Понятно, что в каждой стране, которая себя уважает, должно быть такое монументальное здание, которое показывает весь характер нашего белорусского народа.

Офицеры Беларуси и Казахстана посетили с экскурсией Дворец Независимости-5

Артем Неверко, слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Впервые, когда зашел сюда, я был просто поражен красотой этого здания. Все сделано очень красиво, качественно. Очень сильно, конечно, порадовался и стал еще больше гордиться тем, что это сделано белорусскими мастерами и из белорусских материалов. Я думаю, что здание еще является символом мира, миролюбивой политики нашей страны.

Офицеры Беларуси и Казахстана посетили с экскурсией Дворец Независимости-7

Владимир Мельник, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Ощущаешь и понимаешь, когда здесь находишься, сколько труда вложено нашими архитекторами, художниками, скульпторами для того, чтобы создать всю эту красоту, серьезную обстановку и углубиться как в историю нашей республики, так и в современные события. Это прежде всего место силы, место принятия стратегических, исторических решений.

Офицеры Беларуси и Казахстана посетили с экскурсией Дворец Независимости-9

Санжар Раимбеков, слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Впечатления здесь: все сделано хорошо, атмосфера, видно, что уважаемые гости приезжают. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с Днем защитников Отечества, пожелать всем здоровья, успехов во всем и семейного благополучия.

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# Государственная политика # Алексей Елфимов # Артем Неверко # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области

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