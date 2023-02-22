Офицеры Беларуси и Казахстана посетили с экскурсией Дворец Независимости

Новости Беларуси. Россыпь заслуженных звезд 22 февраля наблюдали во Дворце Независимости. Люди в погонах на этот раз приехали сюда с экскурсией. Для офицеров Беларуси и Казахстана такой подарок приурочили ко Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка мирных инициатив и переговоров собрала около сотни генералов, старших офицеров, докторов и кандидатов наук, преподавателей высшей квалификации, а также слушателей факультета Генштаба Военной академии. Некоторые из экскурсантов пришли во Дворец с женами и детьми. Как это было, предлагаем посмотреть.

Алексей Елфимов, слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Крайний раз присутствовал во Дворце Независимости, когда была инаугурация Президента. Конечно, впечатляют сами масштабы нашего Дворца Независимости. Понятно, что в каждой стране, которая себя уважает, должно быть такое монументальное здание, которое показывает весь характер нашего белорусского народа.

Артем Неверко, слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Впервые, когда зашел сюда, я был просто поражен красотой этого здания. Все сделано очень красиво, качественно. Очень сильно, конечно, порадовался и стал еще больше гордиться тем, что это сделано белорусскими мастерами и из белорусских материалов. Я думаю, что здание еще является символом мира, миролюбивой политики нашей страны.

Владимир Мельник, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Ощущаешь и понимаешь, когда здесь находишься, сколько труда вложено нашими архитекторами, художниками, скульпторами для того, чтобы создать всю эту красоту, серьезную обстановку и углубиться как в историю нашей республики, так и в современные события. Это прежде всего место силы, место принятия стратегических, исторических решений.