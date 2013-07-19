Одной из мер борьбы с долгостроями станет ужесточение административной ответственности на всех этапах строительства

Новости Беларуси. Как бороться с долгостроями? Проблемы строительной отрасли как и прежде на повестке дня рабочей группы, созданной по поручению Президента. Одной из мер станет ужесточение административной ответственности на всех этапах строительства.

Этот дом по адресу Логойский тракт, 21 давно уже стал притчей во языцех. Вот уже шестой год будущие жильцы не могут дождаться окончания строительства. За это время сменились 4 генеральных подрядчика, но воз и ныне там. Теперь для того, чтобы долгожданное новоселье всё-таки состоялось, дольщики должны доплатить ещё 30 млрд. рублей.

Андрей Шарапа, дольщик:

УКС просто увеличил стоимость, не основываясь ни на каких расчетах (во всяком случае, расчеты не были представлены), и всем предложил доплатить от 200 до 400 миллионов.

Объект должны были сдать еще в ноябре 2009 года. Но сроки введения его в эксплуатацию переносились 7 раз. На заседании рабочей группы по вопросам строительства была озвучена окончательная дата завершения строительства.

Андрей Галь, заместитель председателя Мингорисполкома:

Дом будет введен в декабре 2013 года.

Дом на Логойском тракте, к сожалению, не единственная болевая точка. Всего в столице сейчас 50 домов из двухсот возводятся с затягиванием сроков строительства, в том числе 28 долгостроев, где зафиксировано многократное превышение сроков.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Самая плохая ситуация — это Минск. Подавляющее большинство случаев спровоцирована действиями администраций, которые принимали решения о строительстве жилых домов. В том числе и соответствующими УКСами исполкомов. Когда дома начинали строиться, было видно, что привлечение дольщиков растянется на некий период времени. Это все говорит о том, что на начальном этапе организации строительства есть существенные просчеты.

Все эти объекты находятся сейчас под особым контролем. 22 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Этот дом в Жлобине будущие новоселы тоже жадли долго. Срок введения объекта в эксплуатацию строители сдвинули на год. А когда сдали, жильцы обнаружили, что не хватает самой малости – отделки. И если некрашенные фасады еще можно объяснить погодными условиями – в жару штукатурку качественно нанести невозможно - то отсутствие в квартирах обоев и дверей так и осталось загадкой. Ситуацию удалось исправить после обращения граждан в контролирующие органы.

Александр Кульбакин, председатель Жлобинского межрайонного комитета государственного контроля:

Дом сдали без отделки. Это нарушение. Будет рассматриваться вопрос о привлечении долностных лиц к ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Сейчас недочёты устранены. Дом будет готов к заселению.

Одним из инструментов борьбы с долгостроями может стать административная ответственность, которую будет нести каждый из участников строительства.

Андрей Кобяков:

Все эти нормативные документы тонут в сверхнормативном стоительстве. Не построишь дешево и качественно, если строишь в два раза дольше, чем предусмотрено.

Еще одну меру, как способ борьбы с долгостроями, предлагает ввести Комитет госконтроля. Чтобы не возникало вопросов с недофинансированием из-за которого строительство чаще всего и стопорится, нужно установить определенный процент готовности возводимого объекта, который заказчик будет выполнять за свой счет.

По мнению представителей комитета госконтроля, это поможет избежать ситуаций, когда свои финансовые проблемы заказчик пытается решить с помощью дольщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.