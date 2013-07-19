В Беларуси 19 июля сильно похолодает, придут сильный ветер и дожди

Новости Беларуси. Синоптики вновь предупреждают об оранжевом уровне опасности. На смену теплой и комфортной погоде 19 июля придут сильный ветер и дожди.

Заметно похолодает уже во второй половине дня. Такие перемены принесет на территорию республики холодный атмосферный фронт, который сейчас держит путь через Скандинавский полуостров на юго-восток. В итоге, температурный фон окажется на 2-5 градусов ниже климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура воздуха днём не будет превышать 22-ух градусов тепла. А местами опустится и до 14-ти. Такой температурный фон на 2-5 градуса ниже климатической нормы.

В начале следующей недели в стране также будет прохладно. По предварительному прогнозу, только к следующим выходным погода в Беларуси наладится.