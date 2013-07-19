Новости Беларуси. С 1 сентября 2013 года оплата за обучение в белорусских вузах повысится на 20%. Стоимость будет различаться в зависимости от формы обучения и от курса. Причём вузы имеют право решать самостоятельно, насколько поднимать цену за обучение, сообщает БелТА.

По мнению проректора по учебной работе БГЭУ Геннадия Матецкого, даже с учётом нынешнего повышения всё равно плата за обучение в Беларуси остаётся ниже, чем в зарубежных вузах.

Геннадий Матецкий, проректор по учебной работе БГЭУ:

Мы полгода работали с убытками. С учетом объявленного повышения рентабельность образовательных услуг составит 4%. В целом цифра несопоставима с Россией, Украиной, Польшей, не говоря уже о дальнем зарубежье.

Сейчас стоимость обучения в минских вузах колеблется от 11 до 15 млн. рублей. В региональных вузах она ниже. Самое дорогое обучение в медицинских университетах.

Но студенты-платники всегда имеют возможность с помощью своих знаний и стараний в учёбе добиться понижения оплаты либо перевестись на бюджетное отделение.

Геннадий Матецкий, проректор по учебной работе БГЭУ:

В БГЭУ студенты даже при наличии свободных мест на бюджетном отделении предпочитают получить скидку – не хотят отрабатывать по распределению.

Уже известна стоимость обучения в 2013–2014 учебном году в некоторых вузах. Суммы они опубликовали на своих сайтах. Так, отучиться год в Академии управления при Президенте РБ будет стоить около 15 млн. для студентов дневной формы обучения. Для заочников сумма вдвое меньше.

Белорусский государственный университет оглашать информацию о стоимости обучения пока не спешит, но обещает обновить сведения на сайте уже в конце июля, сообщает ctv.by.

Напомним, в 20 11 году плата за обучение также повышалась на 20%. (смотрите видео)