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«Одно только многоборье спасателей чего стоит». Вадим Синявский оценил подготовку выпускников Университета МЧС

24 июня 2021 17:19
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Новости Беларуси. Торжественный выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС прошел 24 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломы получили 284 выпускника, из них более 140 ребят стали обладателями долгожданных лейтенантских погон.

«Одно только многоборье спасателей чего стоит». Вадим Синявский оценил подготовку выпускников Университета МЧС-1

Поздравить и поддержать выпускников пришли не только их родные и друзья. Напутственное слово ребятам передал министр по чрезвычайным ситуациям, а также ветераны органов и подразделений МЧС. В 2021 году диплом белорусского спасательного вуза получили 46 иностранных специалистов из Азербайджана, Казахстана, Грузии и России.

«Одно только многоборье спасателей чего стоит». Вадим Синявский оценил подготовку выпускников Университета МЧС-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы еще гордимся тем, что университет несет достаточно серьезную межгосударственную миссию, он готовит выпускников в разные страны: и Казахстан, и Азербайджан сегодня выпускаются. Поэтому уверен, убежден, что это высокий знак качества деятельности профессорско-преподавательского состава при получении высшего образования первой ступени. Мы имеем большой опыт в пожарно-спасательном спорте, занимаем ключевые позиции в Международной федерации пожарно-спасательного спорта. Одно только многоборье спасателей чего стоит, когда ребята в течение недели ликвидируют разного рода чрезвычайные ситуации, участвуют в этих соревнованиях. Поэтому это очень важно, и этот опыт нашим международным друзьям позволяет прибывать к нам для участия и обучения своих специалистов.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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