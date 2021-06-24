«Одно только многоборье спасателей чего стоит». Вадим Синявский оценил подготовку выпускников Университета МЧС

Поздравить и поддержать выпускников пришли не только их родные и друзья. Напутственное слово ребятам передал министр по чрезвычайным ситуациям, а также ветераны органов и подразделений МЧС. В 2021 году диплом белорусского спасательного вуза получили 46 иностранных специалистов из Азербайджана, Казахстана, Грузии и России.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы еще гордимся тем, что университет несет достаточно серьезную межгосударственную миссию, он готовит выпускников в разные страны: и Казахстан, и Азербайджан сегодня выпускаются. Поэтому уверен, убежден, что это высокий знак качества деятельности профессорско-преподавательского состава при получении высшего образования первой ступени. Мы имеем большой опыт в пожарно-спасательном спорте, занимаем ключевые позиции в Международной федерации пожарно-спасательного спорта. Одно только многоборье спасателей чего стоит, когда ребята в течение недели ликвидируют разного рода чрезвычайные ситуации, участвуют в этих соревнованиях. Поэтому это очень важно, и этот опыт нашим международным друзьям позволяет прибывать к нам для участия и обучения своих специалистов.