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Одинаково для всех. Как будет организовано питание в белорусских школах?

09 сентября 2019 19:19
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Новости Беларуси. С этой недели в школьных столовых столицы меняется организация питания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одинаково для всех. Как будет организовано питание в белорусских школах?-1

Одинаково для всех. Как будет организовано питание в белорусских школах?-3

Раньше тех, кто кушал за родительский счёт и бесплатники питались по-разному. Не сильно, но отличались и еда, и порции. Теперь всем школьникам предложено единое меню с выбором из двух комплексов. Цена – чуть более 2-х рублей.

Одинаково для всех. Как будет организовано питание в белорусских школах?-6



Лариса Смагина, директор гимназии №7:
Многодетные семьи, семьи, где дети находятся в социально опасном положении, дети-инвалиды. Эти категории получают питание от государства, бесплатно. Некоторые из них получают один комплекс, некоторые получают питание бесплатно два раза в день, а некоторые и с полдником три.

Одинаково для всех. Как будет организовано питание в белорусских школах?-8



Максим Дыдышко, учащийся гимназии №7:
Все самое вкусное: гречка, пюрешка. Я еще обедаю в школе, заказываю еще всякие соки, компот, чай. Чай мне очень нравится.

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# Школы в Беларуси # общество # Лариса Смагина # Максим Дыдышко # Фотофакт

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