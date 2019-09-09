Одинаково для всех. Как будет организовано питание в белорусских школах?

Новости Беларуси. С этой недели в школьных столовых столицы меняется организация питания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше тех, кто кушал за родительский счёт и бесплатники питались по-разному. Не сильно, но отличались и еда, и порции. Теперь всем школьникам предложено единое меню с выбором из двух комплексов. Цена – чуть более 2-х рублей.





Лариса Смагина, директор гимназии №7:

Многодетные семьи, семьи, где дети находятся в социально опасном положении, дети-инвалиды. Эти категории получают питание от государства, бесплатно. Некоторые из них получают один комплекс, некоторые получают питание бесплатно два раза в день, а некоторые и с полдником – три.