Казахстан позаимствовал у Беларуси идею создания своего технопарка

Интерес зарубежных инвесторов только подтверждает: майнингу в Беларуси есть где развернуться. Недавно об этом говорил и глава государства, поручив развивать это направление, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тем более, что возможности для такого бизнеса уже созданы. Взять, например, Парк высоких технологий. Сейчас сразу 15 компаний – резидентов ПВТ имеют право работать с токенами, покупать, продавать, обменивать.
К слову, опыт ПВТ уже оценили в других странах. Например, в Казахстане позаимствовали у Беларуси идею создания крупного интеллектуального кластера.
Рахим Ошакбаев, главный экономист Центра прикладных исследований «ТАЛАП», эксперт Валдайского клуба (Казахстан):
Беларусь для евразийского пространства стала источником вдохновения, если хотите, законодателем мод, потому что Парк высоких технологий, который развился в Республике Беларусь с экспортом в 2 миллиарда долларов и прошел все стадии эволюции, начиная с простого аутсорса, после этого разрабатывать продукты. И появились, по сути, первые заявки на серьезные единороги. Он, конечно, чрезвычайно удивил, вдохновил.
Я как журналист делал очень много эфиров по опыту Республики Беларуси. И мы презентовали его правительству, сказали, что нам нужно использовать этот опыт. И мы его использовали. Мы просто взяли ваш закон, ваши наработки, ваши льготы. И это дало очень большой толчок Казахстану. И, мне кажется, в целом пошла такая мода на IT-технопарки. Я уверен, что именно Республика Беларусь являлась одним из таких пионеров. И она очень вдохновила.
И я очень надеюсь, что сейчас Республика Беларусь в этом направлении снова выступит таким закоперщиком, снова покажет всем, как в эпоху искусственного интеллекта нужно правильно подойти к этим вещам.