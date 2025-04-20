Казахстан позаимствовал у Беларуси идею создания своего технопарка

Интерес зарубежных инвесторов только подтверждает: майнингу в Беларуси есть где развернуться. Недавно об этом говорил и глава государства, поручив развивать это направление, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тем более, что возможности для такого бизнеса уже созданы. Взять, например, Парк высоких технологий. Сейчас сразу 15 компаний – резидентов ПВТ имеют право работать с токенами, покупать, продавать, обменивать.

К слову, опыт ПВТ уже оценили в других странах. Например, в Казахстане позаимствовали у Беларуси идею создания крупного интеллектуального кластера.