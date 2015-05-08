Один день до Великой Победы: 8 мая 45-го завершилась Берлинская наступательная операция

Новости Беларуси. Один день до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. Ровно 70 лет назад завершилась Берлинская наступательная операция. Войска 1-го, 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов совместно с польскими соединениями штурмом ворвались в Берлин. А в Чехословакии силы 4-го Украинского фронта после ожесточенных боев овладели городом и крупным железнодорожным узлом Оломоуц. И поздним вечером этого же дня в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В освобожденной Беларуси люди собираются на улицах в ожидании сообщения об окончании войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.