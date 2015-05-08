Прямой эфир

Один день до Великой Победы: 8 мая 45-го завершилась Берлинская наступательная операция

08 мая 2015 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Один день до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. Ровно 70 лет назад завершилась Берлинская наступательная операция. Войска 1-го, 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов совместно с польскими соединениями штурмом ворвались в Берлин. А в Чехословакии силы 4-го Украинского фронта после ожесточенных боев овладели городом и крупным железнодорожным узлом Оломоуц. И поздним вечером этого же дня в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В освобожденной Беларуси люди собираются на улицах в ожидании сообщения об окончании войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# общество # Беларусь помнит

Другие новости рубрики

Все новости
Ангелы на поле боя. Хранители жизней на беспощадных фронтах войны
08 мая 2015 14:11

Ангелы на поле боя. Хранители жизней на беспощадных фронтах войны

В Гомель прямиком с Эльбруса прибыли «Цветы Великой победы»
08 мая 2015 14:03

В Гомель прямиком с Эльбруса прибыли «Цветы Великой победы»

В Могилеве студенты в танце изобразили главные символы Дня Победы – красно-зеленую ленту и цветок яблони
08 мая 2015 14:01

В Могилеве студенты в танце изобразили главные символы Дня Победы – красно-зеленую ленту и цветок яблони