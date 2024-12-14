Ода лётчикам, интерактивные выставки и квест – вот каким получился «Марафон единства» в Барановичах

«Вместе» – ключевое слово масштабной общественно-культурной акции «Марафон единства». 14 декабря ее принимали Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастер-класс от артистов Большого театра Беларуси, а также познавательная дискуссия о настоящем и будущем. А еще угощения на любой вкус и большая ярмарка. Из Барановичей «Марафон единства» отправится в Брест и Мозырь. Алеся Иванова о ярком и запоминающемся празднике.

Звонко и колоритно музыкальный ансамбль из Ляховичского района встречает гостей самого народного праздника. Это тот самый случай, когда минус на термометре не помеха. Со скоростью экспресса «Марафон единства» ворвался в размеренную жизнь Барановичей и зажег сердца сотен белорусов.

Город преображается: два новых микрорайона появилось, строится индустриальный парк, город развивается, вкладываются душа и вся любовь каждого гражданина Беларуси, который проживает в Барановичах, именно в развитие города.

Люди живут в Барановичах отзывчивые! Всем могут гордиться: и заводами, и фабриками, и детскими садами!

Будущее детей, наше будущее – мы его все вместе создаем.

Город авиаторов и железнодорожников, здесь пересекаются пути воздушные и земные. Из небольшой деревушки с первой ж/д станцией Барановичи выросли в крупнейший железнодорожный узел Беларуси. Полуторавековую историю города и сегодня продолжают писать его жители. Послание будущим поколениям – полотно в десятки квадратных метров – подарок от «Марафона единства». Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» меняет адреса прописки, но смысл остается неизменным – сохранить и приумножить наследие страны. Подробнее.

В зале билетных касс барановичского вокзала как никогда многолюдно. Документальная фотохроника в объективе фотокорреспондентов БЕЛТА – «Реальность, имеющая два отражения». Созидание и развитие считываются через такие понятные каждому из нас вещи, как труд, память, семейные ценности и культурный код нашей нации. Но на суверенном пути возник и другой – параллельный мир деградации и разрушения. В Барановичах состоялась «Знаковая встреча» на тему «Диктатура: правда и мифы».

А это стилизованный аналог паровоза 1871 года, с которого началась история Барановичей, прибыл на платформу главной площадки «Марафона единства». Погружение в прошлое и на интерактивной передвижной выставке музея Великой Отечественной войны. Город за мужество и стойкость указом Президента удостоен вымпела – на этой земле ни минута жизни врага не стала спокойной. Подробнее смотрите в видео.

«Время выбрало нас!» – и не случайно. Масштабно и ярко «Марафон единства» ставит точку, но только на карте Барановичей. Финальный аккорд праздника – грандиозный гала-концерт.

Евгений Олейник, композитор, продюсер группы «Аура»:

Тур беспрецедентный, очень круто организован, все зрители в восторге, атмосфера потрясающая. Ледовый дворец просто великолепен!

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Настроить всех на позитив, настроить всех на созидание. Ведь все-таки любовь и музыка, гармония – это про созидание. Если будет созидание, будет только лучше для всех.

Алеся Иванова, корреспондент:

Песни, стихи, проза и танцы – на одной сцене Ледовой арены весь калейдоскоп белорусских талантов. Что ни номер, то премьера от заслуженных артистов и местных коллективов. На концерте нашлось место и для серьезных тем. В трогательном исполнении Евгения Курчича и Юлии Быковой – номер «Оставить след». Ода героям-летчикам, погибшим под Барановичами.